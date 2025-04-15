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著數優惠｜海港城復活節免費泊車3小時毋須消費　雙倍獎賞服飾優惠券

港聞

發布時間： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

4月18至21日，海港城提供免費泊車優惠，毋須消費即可免費泊車3小時。（海港城提供）

【商場優惠/消費著數】港海城復活節期間推出泊車優惠，毋須消費就能免費泊車3小時。同時到海港城消費可享Style Up Rewards雙倍獎賞，換領最高6,000元服飾優惠券。

4月18至21日，海港城提供免費泊車優惠，毋須消費即可免費泊車3小時。（海港城提供）

海港城在4月18至21日推出免費泊車優惠，毋須消費就能泊3小時，在商場消費每滿100元就能額外多1小時，每日最多可享6小時免費泊車優惠。

此外，在4月17至22日期間，到海港城消費可享Style Up Rewards雙倍獎賞，換領高達6,000元服飾優惠券。消費滿2,000元即可換領200元Style Up電子優惠券兩張，每次最多可換領10張。消費當中若包括500元或以上餐廳消費，更可獲得4倍獎賞，每次最多可換領20張。

Style Up 電子購物優惠券適用於海港城超過40間時裝及飾品商戶。

復活節假期，海港城有多項活動。

4月18至21日海港城亦有多項表演，包括澳洲雜技團Circa《動物嘉年華》親子體驗課及《藝趣同樂》互動表演。成功免費網上報名《藝趣同樂》互動表演，並成為當日場次首100名入場的觀眾，完場後可換領總值100元的電子餐飲現金券。

即日起至4月21日，海港城有「Spectrum of Heroes」Pat Lee漫畫藝術展。

另外即日起至21日，海港城亦舉辦「Spectrum of Heroes」Pat Lee漫畫藝術展，展出前Marvel及DC英雄漫畫主筆Pat Lee的手稿珍藏，更有限量版周邊商品可供選購。

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