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精神健康｜研究指「VR旅行」有助院舍殘疾長者改善抑鬱症狀　東華學院擬將軟件推出市場

港聞

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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東華學院校長陳慧慈 （左二）率領今次研究項目。（校方提供圖片）

東華學院研究發現，讓長居於院舍內的殘疾長者借助虛擬實境（VR）裝置「體驗」戶外活動，有助長者改善精神健康及抑鬱症狀。研究團隊計劃將相關VR軟件推出市場，期望惠及更多長者。

東華學院「數碼精神健康轉化研究中心」研究團隊於前年5月展開為期兩年的研究，於全港26間院舍招募265名60歲或以上、居住在長期護理設施的殘疾長者，其中約半數為對照組，其餘半數長者獲安排透過VR頭戴裝置觀看以「自然景觀」、「旅遊」及「懷緬」為題的虛擬實景及影片。

問卷及訪談評估結果顯示，有使用VR裝置的長者精神健康、抑鬱症狀、健康相關生活品質，以及感知到社會支持方面，均有明顯改善。是次研究為政府精神健康項目資助計劃（第二期）資助項目之一。

學生義工於院舍協助長者體驗VR軟件。（校方提供圖片）

領導研究的東華學院校長陳慧慈表示，居住在長期護理設施的殘疾長者，因身體狀況而未能經常外出活動，其研究項目可讓上述長者安坐院舍的同時，沉浸在大自然中，或「參加」港澳遊、甚至再次「走」到熟悉的街道上。

學院指，市場上的VR軟件大多以外語為主，本地人難以投入，今次度身訂製香港長者感興趣的短片內容，以加強共鳴。團隊計劃推廣VR軟件的應用，惠及更多長者。在正式推出前，團隊會先作市場調查，繼而修訂內容，亦會於院舍進行試點計劃等。

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