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愛國教育｜教育局教材收錄中央總台節目　介紹習近平曾引用名言

港聞

發布時間： 2 小時前

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教育局今日（15日）向學校分發的其中一套教材輯錄由中央廣播電視總台的電視節目，內容包括介紹習近平曾引用的名言的節目《平「語」近人⎯⎯習近平喜歡的典故》。（網上截圖）

教育局今日（15日）向學校分發多項學與教材料，其中一套教材輯錄由中央廣播電視總台的電視節目，內容包括介紹國家主席習近平曾引用的古代名言。

教材中多項與國家安全和國民教育有關，其中一份教材來自中央廣播電視總台製作的《共同文化家園》節目。通函稱，部分節目獲粵語配音，並配上繁體字幕，剪輯成多條短片。

其中一個「主題頻道」為《平「語」近人⎯⎯習近平喜歡的典故》，就未有粵語配合，片中介紹習近平在演說中曾引用的古代名言，例如《韓非子．有度》的「國無常強，無常弱」、《史記》「治國之道 富民為始」等。

另一個「頻道」《航拍中國》則介紹中國不同城市，包括香港。影片形容香港有「富裕、發達、開放、高效」等「太多的光環」，同時對「開放」有「不懈追求」，相信香港能在「大灣區的懷抱」成為「更具競爭力的國際大都會」。

除了介紹中文的名言古語，教育局亦連續第四年製作英語的國家安全教材。初中教材涵蓋社會安全和食物安全，高中內容則包括數據安全和資源安全。其中食物安全部分介紹雜交水稻技術和「雜交水稻之父」袁隆平，讓學生了解技術如何保障國家的「食物安全」和反思日常生活。

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