天文台｜分析為何今日炎熱乾燥空氣差　沙塵天氣料將緩解

今日（15日）陽光普照、風勢較弱及天氣乾燥，天文台錄得最高氣溫33度，是今年最高紀錄，亦是有紀錄以來4月第二高溫，更是最早出現酷熱天氣警告的日子。天文台分析又熱又乾的原因，並預期未來幾日沙塵天氣的情況會逐漸緩解。

天文台指，乾燥的大陸氣流今日繼續影響廣東及沿岸地區，由於陽光普照、風勢較弱及天氣乾燥，日間氣溫容易上升。

▲ 中西區、荃灣、將軍澳及北區的PM10濃度，均較昨日下降。（天文台圖片）

風勢較弱下亦不利懸浮粒子擴散，部分地區的能見度仍然較低，今早赤鱲角的能見度在6至7公里左右，但在下午已逐漸上升至10公里以上。根據環保署數據，今日在各區錄得的可吸入懸浮粒子PM10比昨日略為下降，雖然數值仍有波動，但大部分時間已下降至200微克/立方米以下水平。

從今早的衛星圖像可見，南海東北部有一個氣溶膠光學厚度數值較高的區域，表示該區能見度會較低。不同沙塵天氣電腦預報模式，對未來一兩日廣東沿岸地區的塵粒濃度下降速度仍有分歧。

天文台指，沙塵天氣的情況會逐漸緩解，但南海東北部氣溶膠濃度較高的氣團會在未來一兩日於東至東南氣流的影響下靠近廣東沿岸，同時懸浮粒子亦會繼續沉降及稀釋，因此緩解速度及能見度情況仍需視乎本地風力及大氣擴散條件。

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