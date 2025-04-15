西九文化區｜唐英年帶20小孩透過繪畫創作　M+工作坊與畢加索「對話」

全國政協常委、西九文化區董事局主席唐英年昨日（14日）率領20位小孩，在M+工作坊，透過繪畫創作與西班牙藝術家巴勃羅·畢加索開展「對話」，冀深化香港國際交往合作，鞏固香港中外文化藝術交流中心地位。

▲ 唐英年昨日（14日）率領20位小孩，在M+工作坊，透過繪畫創作與西班牙藝術家巴勃羅·畢加索開展對話。（受訪者供圖）

「香港賽馬會呈獻系列：畢加索 - 與亞洲對話」正在M+舉行，特展的主題是「對話」。

參予這場「畢加索啟發的M+藝術體驗」的20位小孩，在1小時內，從構圖、配色和主題了解畢加索的創作風格，在導師引領下，跟畢加索一樣創作繪畫，並以日常生活中的事物，例如點心、茶壼和飯碗等，展現香港獨特文化，促進中外文化藝術交流。

在這場藝術體驗後，唐英年更邀請中外文化界友好，一起分享和介紹「畢加索 - 與亞洲對話」特展，以及西九發揮的作用，突顯香港中外文化藝術交流中心的地位。

唐英年預告，

西九精彩的國際文化藝術活動陸續有來。例如，在下半年將舉行法籍華裔藝術大師趙無極的回顧展，以及「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」古埃及文物展。希望大家繼續支持西九，支持香港。

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