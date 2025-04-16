鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
撰文： 文體藝online
發布時間： 5 小時前
最後更新： 1 小時前
【鄭中基 / 余思敏 / 何慶湘 / 離婚】鄭中基（Ronald）與余思敏（Sammie）在2011年結婚，二人育有兩子女。
但在去年8月，鄭中基突然宣布與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，更指對方「工作及道德操守有問題」，隨後又發文自爆因情緒問題，完成手頭工作後將暫時休息，由余思敏陪同到美國參與戒酒療程。
鄭中基余思敏離婚｜傳與鄭中基辦理離婚 余思敏貼近照疑憑歌寄意
鄭中基余思敏離婚︱Ronald現身家事法庭
鄭中基與余思敏已回港，可是今年2月傳兩人正辦理離婚手續，結束逾13年婚姻。而兩人IG已取消互相關注，早前余思敏在社交平台分享與仔女慶祝生日合照，亦不見鄭中基身影，寫下耐人尋味的配文：「Happy Birthday to me. Start a new chapter」，她的好友更留言：「我哋呢班兄弟姊妹陪你行」更似意有所指。
在3月25日，余思敏於個人IG上載自拍照並以《Keep Moving Forward》作背景音樂，惹來外界猜測疑憑歌寄意。
在昨日（4月15日）鄭中基與余思敏分別到灣仔家事法庭，參與閉門審訊。當鄭中基在離開時被TVB娛樂新聞台追訪，戴住黑色口罩的他披頭散髮，身型明顯比以前消瘦。
記者追問是否辦理離婚、子女撫養權等問題時，鄭中基一概未有回應，只不停反問記者從何得知消息，問：「呢個closed court嚟，你哋點知？」、「我想問一問，呢個closed court嚟，點解你哋會收到消息？多謝關心」、「你係TVB吖，吓」，但離開前也禮貌地回應說：「多謝關心，thanks。」
鄭中基余思敏離婚︱鄭東漢盼不影響小朋友
在今年3月，鄭中基父親鄭東漢被傳媒問及兒子的近況時，表示鄭中基繼續休息，但被問到兒子心情是否欠佳時，他透露兒子已工作了一段長日子，也是時候好好休息 。
對於盛傳鄭中基與余思敏婚變，鄭東漢當時沒直接承認也沒直接否認，只表示離婚與否都是鄭中基與余思敏二人的事，不由他作主，但希望就算離婚也不要影響其他人，特別是小朋友。
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續 鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
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