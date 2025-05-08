活動推介｜李錦記基金推繪畫比賽　誠邀全港小學生向祖父母表達愛與關懷

【李錦記/李錦記家族基金/繪畫比賽/感謝祖父母/家庭和諧】李錦記家族基金一向致力促進健康和諧的家庭及社會關係。為增進祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，加強家庭內跨代成員的互相尊重和欣賞，李錦記家族基金特別舉行「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽2025，邀請全港小學生參加，鼓勵他們透過繪畫分享與祖父母相處的溫馨點滴，向祖父母表達愛與關懷，6月30日截止報名。參加者除了有機會贏取豐富獎品，優秀作品更將於10月12日舉行的「祖父母感謝節2025同樂日」作公開展示，宣揚尊老護老的文化。

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推動每年10月第二周日為「祖父母感謝節」

李錦記家族基金於去年8月進行了一項《感謝祖父母：家庭關係與關愛》問卷調查，顯示本港祖父母對現時祖孫關係的滿意度為8.05分。祖父母在香港家庭結構中處於相當特別的位置，他們為孫子女提供豐富的生活智慧及經驗，而親密的祖孫關係可以在生活中互相提供極大的情感支持。為提升祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，李錦記家族基金銳意推動將每年10月的第二個星期日定為香港的「祖父母感謝節」，並與不同慈善團隊合作舉行一系列活動，鼓勵祖孫間及家庭成員之間以五種愛的語言加強溝通，推動「讚美由家開始」的敬老文化。

是次「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽為「祖父母感謝節」的其一重點活動，讓兒童發揮藝術創意之餘，更鼓勵他們表達對祖父母的感恩，促進祖孫三代的和諧關係，建立及鞏固家庭凝聚力。

▲ 祖父母在香港家庭結構中為孫子女提供豐富的生活智慧及經驗，親密的祖孫關係可以在生活中互相提供情感支持。李錦記2024年進行的一項調查顯示，本港祖父母對現時祖孫關係的滿意度為8.05分。

推廣敬老尊老 親密祖孫關係享情感支援

繪畫比賽於即日起至6月30日期間接受報名，參加的小學生可從「我的祖父／祖母／外祖父／外祖母」、「我和祖父／祖母／外祖父／外祖母的一天」或「家有一老，如有一寶」三個主題中選擇其一來繪畫參賽作品，並於李錦記家族基金「祖父母感謝節」網頁下載報名表格（詳情請參閱此處）。

大會更特別邀請到評審團成員，包括：

- 家庭醫生、香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院、香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系和家庭醫學及基層醫療學系榮譽臨床助理教授林永和醫生；

- 一口田慈善教育基金教育及兒童發展顧問梁麗美校長；及

- 李錦記家族基金董事會成員

比賽評審將根據「主題表達」、「內容」、「構圖及繪畫技巧」和「創意及原創性」挑選優勝者。

▲ 為提升祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，李錦記家族基金希望推動將每年10月的第二個星期日定為香港的「祖父母感謝節」。

10月辦頒獎禮及祖父母感謝節2025同樂日

冠、亞、季軍除可獲頒獎狀之外，更可分別獲得港幣1,500元、1,000元及500元書券，30名優異作品得主可獲頒獎狀，而所有參加者將獲發嘉許證書。頒獎典禮將於10月12日的「祖父母感謝節2025同樂日」中舉行，所有優勝作品將於當日作公開展示。

李錦記家族基金「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽 2025

「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽2025除讓兒童發揮藝術創意，更鼓勵他們主動瞭解祖父母，增加和長輩相處的機會，從而認同和讚賞祖父母的貢獻，促進祖孫三代的和諧關係，建立及鞏固家庭凝聚力，進一步將尊老護老的文化擴展至社區。

接受報名：即日起至2025年6月30日

公布得獎名單：2025年9月8日

頒獎典禮：2025年10月12日

請於李錦記家族基金「祖父母感謝節」網頁下載報名表格：

https：//www.lkkfamily.foundation/drawingcompetition

報名及提交作品方法

1. 通過電郵提交報名表格及作品電子檔案提交：將實體畫掃瞄並轉為PDF或JPG格式，並將電子檔案電郵至lovingfamily.grandparents@gmail.com； 或

2. 把作品連同已填妥之報名表格親身或郵寄至：香港北角英皇道499號北角工業大廈17樓A室，請註明「『代代有愛——感謝祖父母』繪畫比賽 2025」（辦公時間：星期一至星期五：上午11時至下午6時）。

有關李錦記家族基金

李錦記家族基金是由李錦記家族於 2008 年成立的私人家族基金，以「建立和諧及健康的家庭關係和社會」為願景，積極「推動爽樂家庭關係」和「通過提升青少年的心理健康和社會心理能力，幫助他們創建未來」。基金秉承李錦記家族「思利及人」的核心價值，致力推廣「治未病」的理念，讓家庭成員能在家庭關係有負面改變之先，及早察覺及作出相應預防行動，以有效發揮健康家庭的潛在能力，建造和諧家庭，進而造福社群。

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