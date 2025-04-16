血癌丨24歲網紅確診血癌不敵癌魔病逝　生前憂拖累丈夫選擇離婚

【血癌/徵狀】內地一名女網紅「娜娜」因血癌病逝，終年僅24歲。她生前雖然積極抗癌，今年1月生日時更留言希望自己可以健康活著。患病期間，她為了不拖累新婚的丈夫，更果斷與對方離婚。

最新影片:

綜合內地傳媒報道，「娜娜」於2023年因為發燒和腹痛往醫院求醫時確診患上急性血癌，她當時才剛新婚2個月。在2年的抗癌期間，她病情曾經一度好轉，但不久後再次復發，由於治療費用龐大，加上不想連累丈夫，她於是決定與丈夫離婚。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

由於父母於「娜娜」三、四歲時便已分開，由爺爺奶奶一手湊大的「娜娜」深知家境貧窮，為湊醫療費用，曾於網上展開眾籌，並多次透過社群媒體表達自己對生命的渴望：「我想活著，我要加油！」直到去世前一個月，她亦曾得到了網民幫助，帶照顧自己的爺爺奶奶到北京旅遊圓夢。

儘管今年1月生日時，她曾許願希望可以病好活下去，可惜最終於4月10日不幸病逝。其死訊曝光後，不少網民深感婉惜，紛留言「一路走好」、「願你平安幸福」。

同場加映：血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5