Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷

減肥堪稱是女士們的終身事業，坊間流傳不少減肥偏方，但成效卻未必理想。本港專業營養師陳宣希（Sarah）指出，節食或斷食減肥法未必長效，長期實行甚至會導致營養不良，提醒大家一些減肥基本概念和原則。

極端減肥代價：反而越減越肥

許多追求快速減重人士常採用極端方法，如過度節食或僅攝取水果。本港專業營養師陳宣希（Sarah）指出，這些做法可能導致營養失衡、血糖波動，甚至引發健康問題。事實上，蛋白質攝取對減重至關重要，它不僅是構成肌肉、皮膚、頭髮的基礎，更是打造易瘦體質的關鍵。當肌肉量提升，基礎代謝率隨之增加，能有效避免代謝減慢導致的體重反彈。

Sarah提醒，短時間使用斷食法的確對身體有一定益處，但視乎體質不同，成效亦有不同，建議體質較弱者不建議長時間採用斷食法控制體重。

脂肪攝取的正確觀念

不少人減肥都會陷進脂肪攝取的誤解，Sarah提醒，根據食物金字塔，碳水化合物、蛋白質和脂肪都是必需營養素，減重期間仍需均衡攝取。脂肪有分好與壞，減肥人士應避免的是反式脂肪和過量飽和脂肪，如如餅乾、酥皮類食品。反而，來自牛油果、堅果、深海魚類的 不飽和脂肪酸 則是身體必需的 好脂肪 。這些好脂肪不僅能提供能量、延長飽足感，對運動表現也有幫助。她指出，減重期間完全不吃脂肪反而會影響減肥效果，因脂肪可以轉化為身體所需的熱量，延長飽足感和降低飢餓感。

總而言之，最理想的減重方式是建立均衡飲食習慣，攝取足夠蛋白質、適量碳水化合物和好脂肪，再搭配規律運動。Sarah提醒大家，健康、持久地維持理想體重，可避免陷入極端減肥後不斷復胖的惡性循環。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新