校園直擊｜國家級運動員巡迴到訪保良局小學　傳授冠軍心得激發學生運動潛能

【保良局/保良局雨川小學/國家級運動員/正能量】保良局作為全港最大規模的辦學團體之一，一直致力促進學生全人發展，積極在校園內推廣體育精神，以啟發學生對運動的興趣和熱愛，培養身心健康。早前，保良局榮幸邀請到中國紅十字基金冠軍基金「冠軍公益夢想行動」，於4月8日至10日到訪保良局屬下八所小學。三十名國家級運動員向學生分享奮鬥故事，並鼓勵他們以積極的態度面對學習和生活挑戰。

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活動啟動禮早前在保良局雨川小學舉行，2002年冬季奧運短道速滑金牌得主兼中國紅十字基金冠軍基金發起人楊揚女士於啟動禮上表示，非常榮幸能夠以冠軍基金發起人的身份見證並參與活動，她期望透過讓國家級運動員走進校園，延續運動員退役後的冠軍精神，同時將這份精神傳遞給更多青少年和社會大眾，點亮更多人的夢想：

真正的冠軍不僅是一個名次和榮譽，它更是一種能力和質素，是運動場上敢於拼搏、不怕困難、追求卓越和超越自我的精神。

是次參與啟動禮所謂運動員包括奧運體操金牌得主楊威先生、奧運女子曲棍球銀牌得主馬弋博女士、殘奧跳高金牌得主侯斌先生以及武術散打運動員邱挑女士等，各運動員連日先後到訪小學與學生們近距離互動，分享他們在訓練和比賽中的心得，更與學生進行運動體驗，如球類活動、運動項目挑戰等，讓學生親身感受運動樂趣，從中體會團隊合作。

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保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰先生代表保良局感謝冠軍基金舉辦「冠軍公益夢想行動」，令學生獲益良多；同時感謝各位國家級運動員到訪，與學生交流分享。「透過這次活動，希望培養學生的運動習慣，強健體魄，也希望他們學校堅毅不屈的體育精神，為自己的理想而努力奮鬥。同時身為中國人，亦為眾運動員的卓越成就感到自豪。」

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