  • 26°C
香港時間：2025514日 (三) 08:55

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊｜國家級運動員巡迴到訪保良局小學　傳授冠軍心得激發學生運動潛能

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

【保良局/保良局雨川小學/國家級運動員/正能量】保良局作為全港最大規模的辦學團體之一，一直致力促進學生全人發展，積極在校園內推廣體育精神，以啟發學生對運動的興趣和熱愛，培養身心健康。早前，保良局榮幸邀請到中國紅十字基金冠軍基金「冠軍公益夢想行動」，於4月8日至10日到訪保良局屬下八所小學。三十名國家級運動員向學生分享奮鬥故事，並鼓勵他們以積極的態度面對學習和生活挑戰。

最新影片推介：

童學園
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

活動啟動禮早前在保良局雨川小學舉行，2002年冬季奧運短道速滑金牌得主兼中國紅十字基金冠軍基金發起人楊揚女士於啟動禮上表示，非常榮幸能夠以冠軍基金發起人的身份見證並參與活動，她期望透過讓國家級運動員走進校園，延續運動員退役後的冠軍精神，同時將這份精神傳遞給更多青少年和社會大眾，點亮更多人的夢想：

真正的冠軍不僅是一個名次和榮譽，它更是一種能力和質素，是運動場上敢於拼搏、不怕困難、追求卓越和超越自我的精神。

是次參與啟動禮所謂運動員包括奧運體操金牌得主楊威先生、奧運女子曲棍球銀牌得主馬弋博女士、殘奧跳高金牌得主侯斌先生以及武術散打運動員邱挑女士等，各運動員連日先後到訪小學與學生們近距離互動，分享他們在訓練和比賽中的心得，更與學生進行運動體驗，如球類活動、運動項目挑戰等，讓學生親身感受運動樂趣，從中體會團隊合作。

點擊圖片放大
+5
+4

保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰先生代表保良局感謝冠軍基金舉辦「冠軍公益夢想行動」，令學生獲益良多；同時感謝各位國家級運動員到訪，與學生交流分享。「透過這次活動，希望培養學生的運動習慣，強健體魄，也希望他們學校堅毅不屈的體育精神，為自己的理想而努力奮鬥。同時身為中國人，亦為眾運動員的卓越成就感到自豪。」

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

欄名 : 校園直擊

相關文章

善心同遊丨保良局「童愛樂遊迪士尼」2025　藝人與500服務受眾暢遊迪士尼
12:50 2025/04/07
善心同遊丨保良局「童愛樂遊迪士尼」2025　藝人與500服務受眾暢遊迪士尼
校園直擊｜全港首個小學古地球博物館開幕　大埔舊墟公立學校(寶湖道)結合科學科打造跨課程學習平台
09:00 2025/04/13
校園直擊｜全港首個小學古地球博物館開幕　大埔舊墟公立學校(寶湖道)結合科學科打造跨課程學習平台
校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心
17:27 2025/04/09
校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心
校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長
18:10 2025/04/09
校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長
校園直擊｜聖公會奉基千禧小學禮堂設7米高太空飛船　學生模擬做小太空人在探索中成長
08:00 2025/04/16
校園直擊｜聖公會奉基千禧小學禮堂設7米高太空飛船　學生模擬做小太空人在探索中成長

你可能感興趣

善心同遊丨保良局「童愛樂遊迪士尼」2025　藝人與500服務受眾暢遊迪士尼
12:50 2025/04/07
善心同遊丨保良局「童愛樂遊迪士尼」2025　藝人與500服務受眾暢遊迪士尼
校園直擊｜全港首個小學古地球博物館開幕　大埔舊墟公立學校(寶湖道)結合科學科打造跨課程學習平台
09:00 2025/04/13
校園直擊｜全港首個小學古地球博物館開幕　大埔舊墟公立學校(寶湖道)結合科學科打造跨課程學習平台
校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心
17:27 2025/04/09
校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心

最新專欄文章

校園直擊｜的士駛入校園保良局王賜豪(田心谷)小學 　司機分享職業生涯助學生多元體驗
2025/04/17
校園直擊｜的士駛入校園保良局王賜豪(田心谷)小學 　司機分享職業生涯助學生多元體驗
校園直擊 保良局 保良局雨川小學 運動員 正能量 中小學教育 運動

最高瀏覽

母愛偉大︱獨生女煤氣中毒亡陷絕望　60歲退休院長高齡誕孖女15年後現況曝光
母愛偉大︱獨生女煤氣中毒亡陷絕望　60歲退休院長高齡誕孖女15年後現況曝光
凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝
脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝
東張西望｜65歲單親婦助兒子置業卻遭逼遷　警方社工介入事件雙方終達成協議
東張西望｜65歲單親婦助兒子置業卻遭逼遷　警方社工介入事件雙方終達成協議
修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔
修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔