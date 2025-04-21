  • 28°C
香港時間：2025421日 (一) 11:08

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

濕疹患者每逢轉季，皮膚便會開始發紅痕癢、脫皮龜裂等。面對種種皮膚問題，本港皮膚科專科王慶榮醫生指出，保濕是濕疹患者護膚的基本原則。除了早午晚要定期塗抹潤膚乳霜外，選購護膚產品時，亦要多加留意產品會否含有致敏成分，避免使用後過度刺激患處。

認識濕疹與保濕關鍵

本港皮膚科專科王慶榮醫生指出，濕疹主要源於先天遺傳或外界因素導致的皮膚屏障受損，使皮膚水分容易流失，乾燥時便會引發痕癢。對於不同程度的濕疹患者，每天使用潤膚乳是基礎護理重點。他建議患者可以每天塗抹潤膚乳霜至少3次，基本護理程序能顯著改善輕微濕疹患者的皮膚痕癢情況。以每天早、午、晚護膚為例，保濕程序如下：

點擊圖片放大
+4
+3

 

  • 早晨：起床梳洗後，更衣前進行第一次全身塗抹
  • （可因應個人需要加減次數）日間：感覺到皮膚繃緊或乾燥時，可以搽上潤膚乳霜
  • 晚間：洗澡後輕拍乾水分，趁皮膚微濕時進行第二次塗抹（最重要的一次）
  • 睡前：梳洗後，更換睡衣前進行第三次塗抹

選擇潤膚乳3大貼士

濕疹患者選擇潤膚乳時，應以患者接受度為優先考量。王慶榮醫生建議可從質地、成分和接受產品程度為指標，以作選購：

點擊圖片放大
+3
+2
  •  

    •  

    • 質地選擇：多數患者較易接受乳液質地，容易吸收、乾爽
    • 成分安全：建議選擇無香料、無色素、無防腐劑產品
    • 使用感受：應選擇患者願意長期使用的產品

    使用類固醇

    不少患者會自行到藥房購買類固醇藥膏，塗抹在患者加速復原。王慶榮醫生提醒，類固醇藥膏的確能夠快速鎮靜痕癢，患者會感覺起效速度快，加上價格便宜易購買，但務必慎用。不當使用類固醇會帶來副作用，如患處皮膚變薄或「類固醇上癮/依賴」等情況。故此，最好由醫生處方的類固醇藥膏方可安全使用。

    其他非類固醇的治療方案

    不少人會擔心類固醇依賴的問題，坊間亦有一些消炎藥膏，同樣可以達至鎮靜痕癢的作用。患者無需用到類固醇亦能舒緩皮膚痕癢紅腫，副作用較類固醇少；惟此藥膏起效慢，較適合輕至中度濕疹患者。此外，針對嚴重濕疹患者的治療方案，使用生物製劑亦能針對特定發炎因子。

    濕疹肌日常護理注意

    濕疹患者皮膚屏障較一般人薄弱和敏感，故此除了要勤補濕和護膚外，日常生活細節亦要注意：

    洗澡習慣：

    • 水溫不宜過高
    • 避免使用肥皂（pH值過高）
    • 洗澡後立即保濕

    運動管理：

    • 運動後用棉質毛巾輕印汗水
    • 特別注意皮膚皺褶處
    • 運動後避免用過熱水溫洗澡

    王慶榮醫生認為，濕疹主要源於基因遺傳和皮膚屏障問題，故難以一次性治療後完全「斷尾」，需要患者配合持之以恆護理皮膚。而醫生治療目的是減輕患者日常的痕癢不適，改善皮膚發紅脫皮情況，幫助患者恢復正常生活。一般來說，先天濕疹患者最嚴重發作在幼兒和少年時期，隨著年齡增長，病情會自然緩和，但病情因人而異，建議患者與其主診醫生商議後續治療方案。

    撰文：黃堯姿

    攝影：林君茹、陳健珊

    監製：黃存新

    健康問題 健康養生 養生 敏感 皮膚痕癢 濕疹 護理 類固醇

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（04月21日 時間04:05）
    急症室最長等候時間（04月21日 時間04:05）
    Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷
    Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷
    洗衣機｜洗完衫應打開洗衣機蓋？　日本廠商教正確做法　做錯衣物愈洗愈髒
    洗衣機｜洗完衫應打開洗衣機蓋？　日本廠商教正確做法　做錯衣物愈洗愈髒
    大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！
    大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！
    親子遊注意｜盤點5地方最罕見違禁品！　1國家帶出奇蛋隨時被罰1.9萬？
    親子遊注意｜盤點5地方最罕見違禁品！　1國家帶出奇蛋隨時被罰1.9萬？