Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

濕疹患者每逢轉季，皮膚便會開始發紅痕癢、脫皮龜裂等。面對種種皮膚問題，本港皮膚科專科王慶榮醫生指出，保濕是濕疹患者護膚的基本原則。除了早午晚要定期塗抹潤膚乳霜外，選購護膚產品時，亦要多加留意產品會否含有致敏成分，避免使用後過度刺激患處。

認識濕疹與保濕關鍵

本港皮膚科專科王慶榮醫生指出，濕疹主要源於先天遺傳或外界因素導致的皮膚屏障受損，使皮膚水分容易流失，乾燥時便會引發痕癢。對於不同程度的濕疹患者，每天使用潤膚乳是基礎護理重點。他建議患者可以每天塗抹潤膚乳霜 至少3次 ，基本護理程序能顯著改善輕微濕疹患者的皮膚痕癢情況。以每天早、午、晚護膚為例，保濕程序如下：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

早晨：起床梳洗後，更衣前進行第一次全身塗抹

（可因應個人需要加減次數）日間：感覺到皮膚繃緊或乾燥時，可以搽上潤膚乳霜

晚間：洗澡後輕拍乾水分，趁皮膚微濕時進行第二次塗抹（最重要的一次）

睡前：梳洗後，更換睡衣前進行第三次塗抹

選擇潤膚乳3大貼士

濕疹患者選擇潤膚乳時，應以患者接受度為優先考量。王慶榮醫生建議可從質地、成分和接受產品程度為指標，以作選購：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

質地選擇：多數患者較易接受乳液質地，容易吸收、乾爽

成分安全：建議選擇無香料、無色素、無防腐劑產品

使用感受：應選擇患者願意長期使用的產品

使用類固醇

不少患者會自行到藥房購買類固醇藥膏，塗抹在患者加速復原。王慶榮醫生提醒，類固醇藥膏的確能夠快速鎮靜痕癢，患者會感覺起效速度快，加上價格便宜易購買，但務必慎用。不當使用類固醇會帶來副作用，如患處皮膚變薄或「類固醇上癮/依賴」等情況。故此，最好由醫生處方的類固醇藥膏方可安全使用。

其他非類固醇的治療方案

不少人會擔心類固醇依賴的問題，坊間亦有一些消炎藥膏，同樣可以達至鎮靜痕癢的作用。患者無需用到類固醇亦能舒緩皮膚痕癢紅腫，副作用較類固醇少；惟此藥膏起效慢，較適合輕至中度濕疹患者。此外，針對嚴重濕疹患者的治療方案，使用生物製劑亦能針對特定發炎因子。

濕疹肌日常護理注意

濕疹患者皮膚屏障較一般人薄弱和敏感，故此除了要勤補濕和護膚外，日常生活細節亦要注意：

洗澡習慣：

水溫不宜過高

避免使用肥皂（pH值過高）

洗澡後立即保濕

運動管理：

運動後用棉質毛巾輕印汗水

特別注意皮膚皺褶處

運動後避免用過熱水溫洗澡

王慶榮醫生認為，濕疹主要源於基因遺傳和皮膚屏障問題，故難以一次性治療後完全「斷尾」，需要患者配合持之以恆護理皮膚。而醫生治療目的是減輕患者日常的痕癢不適，改善皮膚發紅脫皮情況，幫助患者恢復正常生活。一般來說，先天濕疹患者最嚴重發作在幼兒和少年時期，隨著年齡增長，病情會自然緩和，但病情因人而異，建議患者與其主診醫生商議後續治療方案。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新