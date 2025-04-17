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港鐵車費｜內地女生搭港鐵坐頭等做錯1事　落馬洲至北角車資$XXX自嘲：冤種

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

內地女生搭港鐵坐頭等做錯1事，落馬洲至北角車資$XXX自嘲：冤種！

【車費 / 東鐵線 / 頭等車廂】相信常往返深港兩地的人，對東鐵頭等的收費並不陌生，但如若為慳車費分段乘車，需要注意此事，避免事倍功半！

近日，有內地女生在小紅書發帖，指日前自己從落馬洲搭港鐵至北角，考慮到落馬洲至上水段的頭等車資較貴，遂她到上水站時拍卡進入頭等車廂；然而，最後她竟支付了逾百元車資，了解後得知自己雖然分段乘車卻做錯了一件事……

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港鐵車費｜東鐵線中途轉乘頭等被收百元車費

樓主以「香港港鐵頭等千萬不要這樣坐 太冤了」為題發帖，指日前她乘搭港鐵從落馬洲站至北角站；因為知道落馬洲至上水段的頭等車費較高，遂她並未一開始就坐頭等，而是到了上水站才拍卡進如頭等車廂。

然而，她在北角站出站時發現，按計劃應付車費75.5元，即落馬洲站至上水站26.5元，上水站至北角站49元，惟八達通竟被扣取106.6元，遂立即前往港鐵服務站查詢並申請退款。

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港鐵車費｜未出閘轉乘仍會被收全車費

職員告知樓主，「如果你在中途要坐頭等，一定要先出閘再拍卡進來，不然視為全程，好冤」；事後，樓主還收到了港鐵就她申請退款的調查結果信函：「東鐵線頭等服務並沒有分段收費設計，根據您的八達通資料顯示，並沒有多扣車費的情況」，故港鐵未能安排退款。

樓主以此事例提醒網民，並補充道，由北角站坐頭等港鐵回深圳，要在上水站出閘等候1分鐘再進站，可以節省車費；更提醒道，進入頭等要拍卡，「不管什麼原因都會罰款1,000（元）」。

港鐵車費｜東鐵線上水站出閘轉乘至多可省33.5元

據港鐵提供的車費參考，由金鐘站乘搭港鐵直達落馬洲站或羅湖站，普通車廂的車費為52.2元，頭等車廂為104.4元；而如若坐頭等由金鐘站達上水站後先出閘，等待1分鐘後再入閘，轉乘普通車廂至落馬洲站或羅湖站，共花費70.9元，可節省33.5元。

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