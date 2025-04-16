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廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕

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撰文： 文體藝online

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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廣末涼子提早獲釋，在警署門外鞠躬道歉。

【廣末涼子 / 危險駕駛 / 女神】現年44歲的日本女星廣末涼子在4月8日發生車禍送醫，可她卻襲擊護士，踢傷對方腿部及抓傷手臂，廣末涼子被控傷害罪和危險駕駛致傷罪被捕，原定羈押至本周六（4月19日）的她提早獲釋，經過8天的羈押，在今天（4月16日）清晨獲釋。

身穿黑色套裝廣末涼子步出濱松警署，在等待接載她的座駕期間，神情憔悴的她禮貌地淡淡一笑，然後嚴肅地向在場等候的記者鞠躬約3秒，但她沒有接受任何提問，然後登車離去。

可是現場媒體鏡頭捕捉到廣末涼子在車內表情，發現坐在後座的她嘻嘻地露齒而笑，前後表情差差很大。網民紛紛留言「這笑容真恐怖」、「為甚會在笑呢」、「這是笑的時候嗎」、「這是有在反省嗎」、「大概是被釋放很開心吧，好像在笑」。另外，有網民為她抱不平，認為執法搜查過度，另更形容廣末涼子淡妝露臉仍是「壓倒性的美貌連黑粉都閉嘴」。

廣末涼子的經理人公司在官網發表聲明，再次對事件中傷者表歉意，並強調廣末涼子會承擔責任，同時尋求醫療協助。

廣末涼子被捕︱44歲廣末涼子涉襲擊護士被捕　不倫戀後部署復出無奈再度暫停演藝工作

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廣末涼子獲釋︱

今次事件在本月7日發生，在奈良拍電影的廣末涼子疑與導演發生爭吵，隨後駕車與男經理人返東京。可是在新東名高速公路的隧道內，她的車輛撞上牆壁，然後反彈撞上貨櫃車，現場並未留下煞車痕跡。她和同行的男經理人被送往不同的醫院接受治療。

在翌日凌晨，廣末涼子在醫院等待治療時，由於不斷走動被一名37歲的女護士制止，結果她竟多次踢對方並抓傷了她的手臂，隨即被警察逮捕。廣末隨後透過經理人公司公開道歉，解釋稱當時因「一時的恐慌狀態」做出不當行為。在事後，藥物檢測結果顯示廣末涼子未使用任何違法藥物或安眠藥。

另外，有指她因不倫戀後身價大跌，過往主演電影片酬達1000萬日圓（約54萬港元）的她，今次新戲的片酬不足100萬日圓（約5.4萬港元），故疑「慳住使」在當日不乘新幹線而選擇由奈良自駕返回東京，可是卻發生意外。

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