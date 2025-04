婚變傳聞︱鄭中基現身家事法庭疑辦離婚手續　余思敏生日僅晒仔女合照洩婚變線索

【鄭中基/余思敏】鄭中基與余思敏婚變傳聞持續升溫,昨日(15日)兩人前後腳現身灣仔家事法庭,疑似辦理離婚手續。鄭中基披頭散髮、戴口罩,身形較以往消瘦,面對記者追問是否離婚及子女撫養權問題,並未正面回應,強調閉門審訊的私隱性,對外界消息來源感到驚訝。

鄭中基余思敏|現身家事法庭疑辦離婚手續

鄭中基與余思敏今年2月傳離婚,昨日兩人分別在灣仔家事法庭現身參與閉門聆訊。鄭中基面對娛樂新聞台追訪時,被問及是否跟太太辦離婚手續時,鄭中基稱:「這個閉門審訊,你們怎麼知道? (會不會想爭子女撫養權? )我想問一問這個閉門審訊,你們怎麼知道?閉門審訊為什麼會收到消息?這麼厲害的!」雙方已在家事法庭進行閉門審訊,外界普遍推測兩人正辦理離婚手續,子女撫養權等細節尚未公開。鄭中基對媒體提問保持沉默,顯示事件仍在敏感階段,往後發展備受關注。

鄭中基余思敏|被爆出奉子成婚

45歲余思敏,2003年於香港樹仁大學新聞及傳播系學士畢業,隨即加入有線電視做娛樂新聞主播,2006年再修讀香港演藝學院學位課程。

2009年採訪電影《家有囍事2009》宣傳活動時認識鄭中基,之後兩人發展戀情。2011年被爆出奉子成婚,主播余思敏當時未婚懷孕,同年7月大女出世,到2015年再誕下幼子,湊成一個「好」字。鄭中基之後棄浪子形象,轉型成為暖男爸爸,他曾指太太余思敏是靈魂伴侶般的存在,認為不可能再遇到更適合的人,因此要更珍惜。

鄭中基余思敏|疑前經理人介入婚姻中做第三者

去年8月,鄭中基突然宣布與合作10年的經理人何慶湘終止合作,指對方「工作及道德操守有問題」,隨後自揭患抑鬱症及酗酒問題,並在余思敏陪同下赴美接受戒酒療程。返港後,鄭中基曾在社交平台活躍,安排新戲宣傳,但新戲突然延期,訪問亦被取消,婚姻狀況引發外界關注。

3月13日余思敏45歲生日當天僅曬出與子女合照,鄭中基亦未見蹤影,且夫妻雙方在Instagram互相取消關注,令婚姻危機疑雲加深。余思敏在生日帖文中寫道「Happy Birthday to me. Start a new chapter.(祝我生日快樂,開始新一頁)」,留言耐人尋味,似有暗示新生活的開始。她生日前夕獲一班好友們︰HOYTV主持黃芳雯、鍾健威、鄭文、衛志豪等慶生,其中黃芳雯感性留言:「請記得好好哄自己,會有很多人愛你。」,更表示:「我哋呢班兄弟姊妹陪你行」,鼓勵她堅強面對。

鄭中基父親鄭東漢對兒子婚變傳聞表示心情受影響,但強調離婚與否是兒子和余思敏的私事,並希望不會影響子女。他透露鄭中基情緒波動明顯,作為父親十分關心兒子。

