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婚變傳聞︱鄭中基現身家事法庭疑辦離婚手續　余思敏生日僅晒仔女合照洩婚變線索

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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【鄭中基/余思敏】鄭中基余思敏婚變傳聞持續升溫，昨日（15日）兩人前後腳現身灣仔家事法庭，疑似辦理離婚手續。鄭中基披頭散髮、戴口罩，身形較以往消瘦，面對記者追問是否離婚及子女撫養權問題，並未正面回應，強調閉門審訊的私隱性，對外界消息來源感到驚訝。

 

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鄭中基余思敏｜現身家事法庭疑辦離婚手續

鄭中基與余思敏今年2月傳離婚，昨日兩人分別在灣仔家事法庭現身參與閉門聆訊。鄭中基面對娛樂新聞台追訪時，被問及是否跟太太辦離婚手續時，鄭中基稱：「這個閉門審訊，你們怎麼知道？ （會不會想爭子女撫養權？ ）我想問一問這個閉門審訊，你們怎麼知道？閉門審訊為什麼會收到消息？這麼厲害的！」雙方已在家事法庭進行閉門審訊，外界普遍推測兩人正辦理離婚手續，子女撫養權等細節尚未公開。鄭中基對媒體提問保持沉默，顯示事件仍在敏感階段，往後發展備受關注。

鄭中基余思敏｜被爆出奉子成婚

45歲余思敏，2003年於香港樹仁大學新聞及傳播系學士畢業，隨即加入有線電視做娛樂新聞主播，2006年再修讀香港演藝學院學位課程。

2009年採訪電影《家有囍事2009》宣傳活動時認識鄭中基，之後兩人發展戀情。2011年被爆出奉子成婚，主播余思敏當時未婚懷孕，同年7月大女出世，到2015年再誕下幼子，湊成一個「好」字。鄭中基之後棄浪子形象，轉型成為暖男爸爸，他曾指太太余思敏是靈魂伴侶般的存在，認為不可能再遇到更適合的人，因此要更珍惜。

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鄭中基余思敏｜疑前經理人介入婚姻中做第三者

去年8月，鄭中基突然宣布與合作10年的經理人何慶湘終止合作，指對方「工作及道德操守有問題」，隨後自揭患抑鬱症及酗酒問題，並在余思敏陪同下赴美接受戒酒療程。返港後，鄭中基曾在社交平台活躍，安排新戲宣傳，但新戲突然延期，訪問亦被取消，婚姻狀況引發外界關注。

3月13日余思敏45歲生日當天僅曬出與子女合照，鄭中基亦未見蹤影，且夫妻雙方在Instagram互相取消關注，令婚姻危機疑雲加深。余思敏在生日帖文中寫道「Happy Birthday to me. Start a new chapter.（祝我生日快樂，開始新一頁）」，留言耐人尋味，似有暗示新生活的開始。她生日前夕獲一班好友們︰HOYTV主持黃芳雯、鍾健威、鄭文衛志豪等慶生，其中黃芳雯感性留言：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你。」，更表示：「我哋呢班兄弟姊妹陪你行」，鼓勵她堅強面對。

鄭中基父親鄭東漢對兒子婚變傳聞表示心情受影響，但強調離婚與否是兒子和余思敏的私事，並希望不會影響子女。他透露鄭中基情緒波動明顯，作為父親十分關心兒子。

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