免費飲品｜芬達免費派發10萬罐飲品　 一連6個周末快閃港九新界【附時間地點】

【芬達/FANTA/全城派汽水】芬達提子味汽水升級登場，將連續6星期「空襲全港」，免費大派10萬罐飲品，更首度聯乘日本的室內運動樂園JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，將場內人氣遊戲換上期間限定彩色「芬達」新裝，並同步推出「放送快樂因子 爆爽大抽獎」，繽紛獎品總值超過港幣2,500萬！

最新影片推介：

免費飲品｜全新配方提子味芬達登場

芬達全新配方提子味登場，沿用一貫的玩味紫色包裝，配上醒目提子圖案及「New great taste」標誌，現已於各大超級市場、便利店及網購平台有售，包括500毫升樽裝、330毫升罐裝及200毫升迷你罐裝。

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免費飲品｜全城派10萬罐芬達

芬達將於4月及5月，連續6個周末呈獻「彩色快樂因子站」戶外試飲活動，免費派發超過10萬罐「芬達」。

另外，為向全港應屆DSE考生加油打氣，芬達特別於4月DSE考試期間在全港各區學校考場設立應援站，免費派發芬達。

免費飲品｜啟德Flogos泡泡快樂因子打卡

5月3日及4日兩天更有特別活動，於啟德體育園設有Flogos泡泡快樂因子體驗，只要完成指定任務，即可親手把各式彩色快樂因子升空。

即睇派飲品時間及地點：

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「芬達®空襲全港」全城試飲 詳情 試飲活動 日期 地點 「芬達®空襲全港」Flogos 泡泡雲體驗 2025 年 5 月 3 日至 4 日 （六至日） 啟德體育園 「芬達」彩色快樂因子站 2025 年 4 月 19 日（六） 大圍港鐵站 A 出口 2025 年 4 月 20 日（日） 旺角西洋菜街 2025 年 4 月 26 日（六） 沙田港鐵站 B 出口 2025 年 4 月 27 日（日） 旺角東站 C 出口 2025 年 5 月 10 日（六） 銅鑼灣東角道 2025 年 5 月 11 日（日） 葵芳港鐵站 D 出口 2025 年 5 月 17 日（六） 尖沙咀海防道 2025 年 5 月 18 日（日） 旺角西洋菜街 2025 年 5 月 24 日（六） 銅鑼灣東角道 註：以上活動及優惠受限於條款及細則，所有飲品數量有限，送完即止。如有任何爭議，主辦商保留最終決定權

免費飲品｜芬達聯乘日本品牌 打造室內運動樂園

芬達聯乘日本品牌的室內運動樂園JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，攜手打造色彩與動感兼備的嶄新娛樂體驗。由即日起至5月31日推廣期間，館內多個人氣遊戲區包括G樓「忍者道場」及3樓「未來運動館」將換上色彩繽紛的芬達®主題裝飾。暢玩過後，亦可到位於JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 4樓頂層的「餓虎藏龍」餐廳，品嚐由專業飲品調配師調製的芬達限定橙味特飲，特飲以芬達橙味汽水為主調，融合多款果香元素。

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免費飲品｜大抽獎贏東京雙人來回機票

芬達時推出「放送快樂因子 爆爽大抽獎」，由即日起至 2025年5月31日期間，購買指定金蓋裝「芬達」產品，掃描QR Code並登入COKE+參與大抽獎，有機會贏取大獎東京雙人來回機票及東京JOYPOLIS通票門票2張，其他豐富獎品包括JOYPOLIS SPORTS HONG KONG JP超動感全票2張、「芬達」一次性菲林相機、 便利店現金券、香港太古可口可樂eShop 網上購物平台禮券等，獎品價值超過港幣2,500萬。

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