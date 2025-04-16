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關稅戰︱香港郵政即日起停收寄往美國平郵包裹　空郵郵件本月27日起暫停接收

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香港郵政即日起停收寄往美國平郵包裹，空郵郵件本月27日起暫停接收。

【香港郵政 / 關稅戰 / 寄往美國】香港郵政宣布暫停寄往美國內載貨品的郵遞服務，平郵方面即日起暫停，空郵方面則將於4月27日起暫停。至於其他只內載文件而沒有貨品的郵件則不受影響。

香港郵政表示，美國政府早前宣布由5月2日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。美方霸凌無理，濫施關稅，香港郵政絕不會代收所謂關稅，並會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件。

平郵方面，由於海運時間較長，香港郵政的有關安排即日起實施，如果市民之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人於4月22日起安排退件及退款。至於空郵，香港郵政將於4月27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。　　

香港郵政表示，寄件往美國的香港市民需有心理準備，要就美方霸凌無理的行為因而要繳付高昂和不合理的費用，如有查詢，市民可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。

關稅戰｜李家超：香港是零關稅　對等的話應該是零

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