危險行為｜2人合力「連人帶車」推上扶手電梯　網民憂心：不要這樣害老人家

【扶手電梯 / 升降機 / 輪椅】出於安全考慮，攜帶大件行李、推BB車、輪椅人士等不要使用扶手電梯，應該乘搭升降機。

然而，近日有人在Threads發帖，指見到有男女合力疑在商場，推1名坐輪椅的婦人搭扶手電梯，輪椅向後傾斜十分危險，引不少途人圍觀。

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▲ 1男1女前後合力「連人帶輪椅」推老人上扶手電梯。（取自Threads）

危險行為｜2名男女「連人帶輪椅」推老人上扶手電梯

樓主日前疑在商場遇見「危險一幕」，圖片顯示，上行的扶手電梯上有1男1女分站在輪椅前後，輪椅傾斜放置在2節台階，後輪目測僅有一般懸在空中，輪椅上還坐著1位緊握輪椅扶手的婦人；2名男女似使出「渾身解數」，1人在後抵住，1人在前牽拉固定輪椅，未免其滑落。

樓主並未提及事發於何處，未知附近是否有升降機，不過現場有不少途人見到此情奇景紛紛駐足圍觀。

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危險行為｜網民：不要害老人家！

不少網民看過照片後驚呼此舉危險，並指責2名男女不負責任，「太危險喇，中間坐輪椅個婆婆樣都好擔心咁，合實咗嘴揸實咗個輪椅，慳時間都唔係咁慳嘅」、「累人累物、傷害冇辜」、「就算係佢應該摺埋個輪椅，扶個老人家上搭𨋢啦」、「相信冇人夠膽企喺佢哋後面」、「以生命換取時間」、「不要這樣害老人家」、「危險到咁」。

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