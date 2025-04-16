  • 23°C
香港時間：2025416日 (三) 21:04

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

致癌危機｜一級致癌病毒潛藏體內　90%人青春期已感染　醫揭5大高危行為活化病毒

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【一級致癌病毒／青春期／EBV／癌症】不少患者在確診癌症後，常會困惑是從何時開始。台灣基因醫生張家銘指出，9成人體內潛伏著一級致癌病毒EBV，當人於生活作息不規律時，病毒便可能被喚醒，而透過5個方法有效避免病毒再次活化。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜復活節外遊慎防8大常見病毒　醫生拆解高危染疫者+教5招自保

基因醫生張家銘於其Facebook專頁發文表示，EBV（Epstein-Barr virus）屬於人類皰疹病毒家族的一員，超過90%的成年人曾感染EBV，但多數人在感染當下沒有明顯症狀，僅出現喉嚨痛、發燒幾天等症狀，常被誤以為感冒。有些人在青春期會出現比較典型的表現，如長時間高燒、喉嚨劇痛、極度疲倦、淋巴腫大，這就是俗稱的「親吻病」（傳染性單核球增多症）。然而即使症狀消退，病毒卻未真正離開人體，而是長期潛伏於B淋巴細胞中，成為「終生室友」。

致癌危機｜5大高危行為活化EBV

張家銘說明，EBV是種擅長「裝死」的病毒。感染初期會默默潛伏，幾乎難以察覺，但當熬夜、壓力大、過度運動、飲食失衡或生病時，便可能甦醒，暗中擾亂免疫系統、影響細胞基因表達，甚至誘發慢性病或癌症。

點擊圖片放大
+6
+5

近年研究也證實，EBV與多種自體免疫疾病有明確關聯，包括：慢性疲勞症候群、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症及乾燥症等。

世界衛生組織（WHO）已將EBV列為第一類致癌病毒，屬於「明確致癌」的病原體。張家銘指出，該病毒與多種癌症密切相關，包括鼻咽癌及淋巴瘤等，其所含的病毒蛋白會干擾細胞凋亡機制、抑制免疫攻擊、加速細胞分裂，是推動癌化的重要角色。

致癌危機｜5招防EBV活化

張家銘表示，可透過科學檢測判斷是否曾感染EBV、是否正處於活化或潛伏期。雖然目前沒有方法可以讓EBV從體內完全清除，但能透過維持免疫穩定的身體狀態，讓病毒持續沉睡。

點擊圖片放大
+6
+5

他列出以下5個方法防EBV活化：

  • 規律作息、避免熬夜與過勞
  • 補充足夠的營養素，特別是維他命D、鋅、Omega-3脂肪酸
  • 壓力管理與情緒調節（如正念、冥想、適度運動）
  • 減少免疫壓力源（例如避免長期使用類固醇等免疫抑制藥物）
  • 日常補充具抑制EBV活性的天然成分，如綠茶多酚、槲皮素（Quercetin）、薑黃素及甘草酸等

致癌危機｜6大方法降低患癌風險

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

點擊圖片放大
+13
+12

資料來源：基因醫生張家銘

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

致癌危機｜人不會無緣無故患癌！醫生揭4大致癌原因　「1個習慣」罹癌風險增30倍
18:03 2025/04/11
致癌危機｜人不會無緣無故患癌！醫生揭4大致癌原因　「1個習慣」罹癌風險增30倍
睡眠習慣｜一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
18:26 2025/04/14
睡眠習慣｜一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
致癌危機｜研究揭超過50萬人喝1類飲品患癌　醫生警告：每日一杯胰臟癌風險激增87%【附4類天然健康防癌飲品】
12:14 2025/04/15
致癌危機｜研究揭超過50萬人喝1類飲品患癌　醫生警告：每日一杯胰臟癌風險激增87%【附4類天然健康防癌飲品】

你可能感興趣

致癌危機｜人不會無緣無故患癌！醫生揭4大致癌原因　「1個習慣」罹癌風險增30倍
18:03 2025/04/11
致癌危機｜人不會無緣無故患癌！醫生揭4大致癌原因　「1個習慣」罹癌風險增30倍
睡眠習慣｜一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
18:26 2025/04/14
睡眠習慣｜一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
致癌危機｜研究揭超過50萬人喝1類飲品患癌　醫生警告：每日一杯胰臟癌風險激增87%【附4類天然健康防癌飲品】
12:14 2025/04/15
致癌危機｜研究揭超過50萬人喝1類飲品患癌　醫生警告：每日一杯胰臟癌風險激增87%【附4類天然健康防癌飲品】
癌症 壓力 醫生 過勞 發燒 世界衞生組織

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀近況曝光
膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀近況曝光
廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕
廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
急症室最長等候時間（04月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月16日 時間16:05）