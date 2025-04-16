致癌危機｜一級致癌病毒潛藏體內　90%人青春期已感染　醫揭5大高危行為活化病毒

【一級致癌病毒／青春期／EBV／癌症】不少患者在確診癌症後，常會困惑是從何時開始。台灣基因醫生張家銘指出，9成人體內潛伏著一級致癌病毒EBV，當人於生活作息不規律時，病毒便可能被喚醒，而透過5個方法有效避免病毒再次活化。

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基因醫生張家銘於其Facebook專頁發文表示，EBV（Epstein-Barr virus）屬於人類皰疹病毒家族的一員，超過90%的成年人曾感染EBV，但多數人在感染當下沒有明顯症狀，僅出現喉嚨痛、發燒幾天等症狀，常被誤以為感冒。有些人在青春期會出現比較典型的表現，如長時間高燒、喉嚨劇痛、極度疲倦、淋巴腫大，這就是俗稱的「親吻病」（傳染性單核球增多症）。然而即使症狀消退，病毒卻未真正離開人體，而是長期潛伏於B淋巴細胞中，成為「終生室友」。

致癌危機｜5大高危行為活化EBV

張家銘說明，EBV是種擅長「裝死」的病毒。感染初期會默默潛伏，幾乎難以察覺，但當熬夜、壓力大、過度運動、飲食失衡或生病時，便可能甦醒，暗中擾亂免疫系統、影響細胞基因表達，甚至誘發慢性病或癌症。

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近年研究也證實，EBV與多種自體免疫疾病有明確關聯，包括：慢性疲勞症候群、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症及乾燥症等。

世界衛生組織（WHO）已將EBV列為第一類致癌病毒，屬於「明確致癌」的病原體。張家銘指出，該病毒與多種癌症密切相關，包括鼻咽癌及淋巴瘤等，其所含的病毒蛋白會干擾細胞凋亡機制、抑制免疫攻擊、加速細胞分裂，是推動癌化的重要角色。

致癌危機｜5招防EBV活化

張家銘表示，可透過科學檢測判斷是否曾感染EBV、是否正處於活化或潛伏期。雖然目前沒有方法可以讓EBV從體內完全清除，但能透過維持免疫穩定的身體狀態，讓病毒持續沉睡。

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他列出以下5個方法防EBV活化：

規律作息、避免熬夜與過勞

補充足夠的營養素，特別是維他命D、鋅、Omega-3脂肪酸

壓力管理與情緒調節（如正念、冥想、適度運動）

減少免疫壓力源（例如避免長期使用類固醇等免疫抑制藥物）

日常補充具抑制EBV活性的天然成分，如綠茶多酚、槲皮素（Quercetin）、薑黃素及甘草酸等

致癌危機｜6大方法降低患癌風險

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：基因醫生張家銘

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