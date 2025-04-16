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時尚速報｜Onitsuka Tiger迎百周年紀念　首次推高科技破格型號ULTI RS系列

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撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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TIGTRAIL RS球鞋即日上架，有黑、白、灰和紅4種顏色可供選擇。（$1,840）

球鞋成了今天城市人的必需品，一人擁有多對並不稀奇，當中來自日本的Onitsuki Tiger以retro款式的Mexico型號最是暢銷，今年品牌迎來100周年，破格地推出高拜技的ULTI RS系列，今個春夏首次推出TIGTRAIL球鞋。

以前我們購買Onitsuka Tiger的球鞋，都會一定選擇帶復古味道的Mexico款式，及後品牌推出「黃標」全英文大草字母ONITSUKA TIGER系列，主打一些設計較前衛和應用了高科技生產的鞋款，一於兵分兩路，照顧不同口味人士需要。

不過，最近前者為展望品牌創立100周年的前景而特別開發ULTI RS系列，推出3款以越野跑、慢跑和籃球為靈感的球鞋，包括TIGTRAIL、TIGRUN和TIGCOURT，率先在市場發售的是TIGTRAIL。

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設計上，鞋面結合半透明網面和開放式網眼材質帶出通透感，同時鞋踭採用了 GEL緩震技術，凸顯了鞋履的立體設計感。整對鞋將越野跑鞋核心元素融入設計中， 鞋底採用鑽石形紋理提供出色的抓地力。中底結合了具有緩衝功能的FF BLAST科技與堅固的TRUSSTIC結構，為雙足帶來優異的緩震與穩定性。

此外，鞋形採用半筒襪式結構，將鞋面與鞋舌融為一體，避免小石子進入，同時提供穩定的貼合感，無論是在平坦道路還是崎嶇山徑，TIGTRAIL RS都提供卓越的功能性表現。

產品查詢：2456 9128

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