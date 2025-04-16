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結業潮｜屹立鰂魚涌近30年「金峰靚靚粥麵」結業　招牌銀杏白粥/炸兩/腸粉成絕響

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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屹立鰂魚涌近30年「金峰靚靚粥麵」結業，招牌銀杏白粥、炸兩成絕響。

【結業潮/金峰靚靚粥麵/老字號】屹立鰂魚涌近30年的老牌粥店「金峰靚靚粥麵」，以綿滑粥品及即製炸兩聞名，深受食客歡迎。可惜小店已於昨日（4月15日）結業，雖說是店主榮休，但突如其來的消息仍令不少街坊熟客詫異，惋惜不已。

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結業潮｜招牌銀杏白粥 李碧華亦是座上客

金峰靚靚粥麵除了僅早市時段供應的招牌銀杏白粥，多年來還以滑牛粥、皮蛋瘦肉粥、豬紅粥等等綿滑細膩的粥品，以及新鮮油炸鬼與即製炸兩、腸粉，俘虜一批又一批的食客，可說是該區美食地標之一， 連本地著名作家李碧華也是其座上客！

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結業潮｜最後營業日現人龍

金峰靚靚粥麵多年來無間斷供應一碗碗靚粥、一碟碟炒麵，如今老闆隨歲月老去，無力繼續經營。有網民在社交媒體發文，分享金峰靚靚粥麵4月15日最後營業日的情況，「準時七點開門營業，轉眼全場滿座」，店外也出現等候外賣的人龍，食客都把握最後的機會，再吃一份金峰靚靚粥麵。

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結業潮｜食物高質撐起小店近30年 食客不捨

小店結業，但消息似乎來突然，有網民感到驚訝，「吓結業？成日都好多人等位喎」、「以前喺嗰邊返工成日食好好味」，有網民就說「男老闆身體麻麻地，要休息下！」有網民似乎不喜歡店主的待客態度，但有食客說老闆其實「心地好好！乖乖排隊有禮貌既佢講嘢就好客氣，同埋對老人家好好！」  另有留言表示，「呢間簡直係正嘢，啲生滾粥好靚，見到留言話老闆娘嘅態度，無論點都好，佢哋串得起，你睇吓，每日都大把人排隊等」，看來食店還是食物質素大於一切！

對於小店結業，更多留言是感到惋惜，有表示「好傷心」，「佢嘅粥最啱我口味！炸兩即整真係好正唔係度度有！我好傷心」、「佢地嘅炸兩，唔係死脆個隻，所以真係好好食」；亦有留言感歎「呢啲人情味，香港，買少見少了」、「唉，又一間好嘢執笠」。

不過，亦有網民稱「我兩個禮拜前先去食粥，聽到老闆娘同朋友喺度吹水，話後面廚房啱啱簽咗新約喎」，難道有伙記接手繼續經營？

資料來源：Threads＠dorothyma、Threads＠danafukazawa

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