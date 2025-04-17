特朗普｜特朗普體檢報告曝光　2大超靚數值惹熱議　醫生拆解5大關鍵穩控健康

【特朗普／體檢／肥胖／速食】指標驚人！白宮於日前公布78歲美國總統特朗普（Donald Trump）最新健康檢查報告，被指酷愛速食快餐、一日可飲12罐可樂的他，健康狀況有2大數值竟然好得令不少醫生感到驚訝。台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘分析報告，歸納5大健康管理關鍵。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘日前於社交平台分享上述資訊，指特朗普身高190cm，體重101.6kg，BMI為30，屬肥胖範圍，但相較2020年減輕約9公斤。血壓128/74毫米汞柱，靜止心率每分鐘62下，血脂數據包括總膽固醇140 mg/dL、壞膽固醇51 mg/dL、好膽固醇77 mg/dL、三酸甘油酯56 mg/dL。空腹血糖89.7 mg/dL，糖化血色素5.2%，所有數值均為正常。除此之外，他的腹部超音波顯示無脂肪肝，肝功能（AST 28，ALT 41）亦正常。

特朗普主治醫生Sean Barbabella於報告中指出，特朗普心臟、肺部、神經及整體身體功能皆維持「強健」水準，健康狀況「極佳」，雖然雙眼曾接受白內障手術、去年7月的大腸鏡檢查也發現有良性憩室症息肉，但並不會造成實質問題。

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特朗普｜特朗普無脂肪肝兼血糖正常 醫生：難用常理解釋

錢政弘醫生強調指，特朗普患有肥胖、高血脂、大腸憩室、大腸息肉、白內障等問題，但以他78歲的年紀有高血脂、大腸憩室和大腸息肉並不意外，加上他長期愛吃速食、像漢堡、薯條和健怡可樂，甚至有報道曾指出，特朗普可以一日喝12罐可樂，相信問題都與飲食習慣相關。

然而，BMI大於30的肥胖成年人中，75%有脂肪肝，55%有高血糖，兩者皆無的僅佔12%，而特朗普不但沒脂肪肝，連血糖也正常，這種情況實屬少見，可謂「難用常理解釋」。

錢政弘醫生續指，報告使用蒙特利爾認知評估量表（MoCA），特朗普得到滿分30分，可見認知功能正常，其健康問卷-9（PHQ-9）及廣泛性焦慮障礙-7（GAD-7）亦顯示無顯著抑鬱或焦慮症狀。

特朗普｜醫生拆解5大健康關鍵

對於特朗普亮眼的體檢指標，錢政弘醫生拆解5大關鍵：

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積極用藥：高血脂患者可使用兩種降膽固醇藥

降血脂藥不傷肝：特朗普肝功能正常，顯示藥物不一定影響肝臟

定期追蹤：大腸憩室及息肉需每三年檢查。

積極減重：5年減重9公斤，有助控制血糖及預防脂肪肝。

疫苗保護：接種肺炎鏈球菌及帶狀皰疹疫苗，建議三高或高壓力人士跟進。

特朗普｜醫生大讚特朗普三高控制優異 籲大眾：不應急停藥

此外，台灣網紅醫生蒼藍鴿亦於社交平台分析特朗普體檢報告，表示他的三高數值管理比許多人更漂亮，其中壞膽固醇數值（LDL）控制得非常優異，相信與他目前持續服用Rosuvastatin、Ezetimibe降膽固醇藥物，並固定服用阿斯匹林預防心血管疾病相關。

蒼藍鴿醫生強調，特朗普LDL數值控到51仍在吃藥，表示這是長期控制，並非「看到數字漂亮就可以收兵」，呼籲大眾控病時不應急著停藥。

同場加映｜5種食物剷除內臟脂肪

台灣減重醫生陳威龍於其診所YouTube頻道中指出，內臟脂肪會導致慢性發炎，進而衍生代謝症候群，危害健康。若想剷除內臟脂肪，在飲食上可從5種食物入手。

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資料來源：Facebook@錢政弘 胃腸肝膽科醫師 、Facbook@蒼藍鴿的醫學天地

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