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百年名校︱李家超長子獲委任銀行副董事長　父子畢業九龍華仁書院被稱政經界搖籃

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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九龍華仁書院/九華/傳統名校/李家超母校】恒生銀行宣布李家超長子李文龍將擔任恒生中國副董事長，李文龍是特首長子，加入恒生銀行11年，他與爸爸都畢業於九龍華仁書院，這間百年傳統名校孕育出不少政經界名人，校長周子詩曾接受TOPick專訪，表示九華教育著重關心社會及從反思中學習。

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校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

去年12月九龍華仁書院在會展舉行100周年校慶晚宴，身為校友的李家超因公務在身未能到場，但都拍片祝賀母校100周年，他當時表示「以身為華仁仔自豪」，李家超的長子及幼子都畢業於九華，所以他是畢業生，也是舊生家長。李家超1990年當選香港青少年服務處「十大現代父親」時因處理警務無法親自領獎，則由當年僅12歲的李文龍代領。

九龍華仁書院︱李文龍香港大學金融學士畢業

據恒生今年2月推出的年報顯示，李文龍現年47歲，於香港大學修讀金融學士畢業，其後投身金融界，曾於多間銀行及外資企業任職。

百年九華素有「政經界搖籃」之稱，九華仔中有不少名人校友都從政，包括特首李家超、前立法會議員梁家傑、立法會議員謝偉俊、前任文化體育及旅遊局局長楊潤雄、現任教育局副局長施俊輝及現任勞工及福利局副局長何啟明等。

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九龍華仁書院︱每年須完成10小時社會服務時數

校長周子詩曾接受TOPick專訪表示九華著重培育學生服務基層的理念，九華學生會每年都會自發籌備「明愛慈善賣物會」，並組織逾百人的義工團，幫助社會上的弱勢社群。每位學生每學年須完成至少10小時的社會服務。為鼓勵同學接觸社會不同層面的需要，社會服務時數並不包括校內活動。

九華學仔每年都要完成10小時的社會服務時數，教育學生關心基層。(學校提供)

在中四及中五校本課程內（VIA），學校會跟不同機構合作，包括小童群益會、救世軍（油麻地）設計社區體驗服務環節。每位同學都有機會體驗社區內一些人士的需要，例如清潔工人、獨居長者及小朋友。體驗過後，同學要思考如何改善這些群體的生活。

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九龍華仁書院︱超過80項課外活動

九龍華仁書院的課外活動豐富，去年12月校友李家超拍片祝賀母校100周年校慶時，對於校園生活仍然津津樂道，他感謝華仁給予他參加很多課外活動的機會，給予學生自由發展，並在事情的優先決策中取得平衡，他能夠將在華仁學到的知識，用於公共服務及任行政長官的日常工作中，感到非常寶貴。他當時呼籲大家珍惜團結，為香港創造更美好未來。將華仁的關懷和無私精神，為社會帶來正面的影響。

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