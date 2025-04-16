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身材焦慮｜全紅嬋成年後首戰失金　自爆奧運後重10磅忍口減肥　坦言：曾經的感覺找不到了

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【全紅嬋／跳水／運動員／發胖／減肥】「跳水天才」全紅嬋在去年巴黎奧運勇奪3面金牌，成為一時佳話。休息數個月後迎來18歲後第一戰，再次現身身形明顯發福不少，而賽果亦差強人意。賽後接受訪問時，她亦承認自己自巴黎奧運後重了5公斤（約11磅），面對最愛的零食亦只能夠扁嘴忍口。

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據《央視體育》報道，上月剛過18歲生日的全紅嬋近日赴墨西哥參加跳水世界盃，在女子單人10公尺跳台項目取得銀牌，而好拍檔陳芋汐則奪冠。全紅嬋在賽後採訪時，收到墨西哥站組委會送的零食包。她雙眼發亮，一一詢問零食包裡面的每個品項及成分後，面色一沉扁嘴自嘲，面露不捨狀甚可愛：

吃完都得胖！

全紅嬋身形暴漲：

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全紅嬋亦承認自己在去年巴黎奧運後，身形變化不少，體重急增5公斤不在話下，最大的敵人是青春期身體發育，阻礙她比賽中的發揮而失金。然而，回顧全紅嬋在巴黎奧運的全盛時期，當時她身形瘦小，跳水動作利落輕盈，幾乎完美。但最近在墨西哥比賽時，期間跳水動作屢次出現失誤，繼而影響表現。有傳是全紅嬋在放假期間暴飲暴食，導致暴風式增磅。但其教練陳若琳指出，中國選手隊內對她們的飲食管理是十分嚴格，不是想吃甚麼就可以吃甚麼的。她解釋，全紅嬋身形暴漲與青春期發育有關，導致身體自然長肉，是運動員最難克服的陣痛期。

（全紅嬋）就像突然換了不合腳的舞鞋，每個動作都要重新找平衡，這是每個運動員都會經歷的過程，全紅嬋也需要時間適應。

全盛時期的全紅嬋

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