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姜濤事件丨王晶鬧姜濤連累愛女被網民圍剿　王子涵高EQ回應：別把所有破事放心上

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 11 分鐘前

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王晶女兒王子涵

【王晶女兒/王子涵/王海榛】導演王晶早前以侮辱字句，發文鬧爆MIRROR成員姜濤，姜糖隨即留言反擊，連王晶的女兒王子涵（現名王海榛）也被圍攻。網民紛紛踴到王子涵的舊IG po留言罵她「死八婆」，甚至攻擊她：「冇樣冇身材舞都唔識跳，請你滾出娛樂圈」。

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王晶女兒丨淡然回應展現高EQ

王子涵日前（14日）於IG限時動態發文回應，她只是淡然說：「10年的經驗給了我一個強大心臟，感謝宇宙每次都給我力量令我變成更好的我。我沒事，感謝大家關心！學會愛自己多一點，別把所有破事都放在心上，負能量到處都是，就讓他自然地飄走吧。」

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王晶跟妻子丁德君於1978年結婚，兩人育有兩名女兒，除了當演員的孻女王子涵，還有長女王佟藝，而佟藝主力從事幕後工作以及開設公關公司。

現年35歲的王子涵出身演藝世家，爸爸王晶和已故爺爺王天林均是著名導演，曾就讀英基國際學校的王子涵，中學畢業後赴英留學修讀時裝設計。

及至2006年，王子涵投身電視圈加入亞視拍劇，直至2016年轉投無綫，曾任《姊妹淘》以及《搵食飯團》主持，當中於《愛·回家之開心速遞》演「蔡玉皎」一角令人留下印象，不過於前年8月，王子涵選擇離開無綫，轉型於保險公司任職財務顧問。

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王晶女兒丨王子涵不想靠父蔭

初入行時，王子涵曾不滿被標籤為「王晶個女」，並希望工作上與爸爸劃清界線。當年，她曾直言：「唔想靠老竇。」希望憑自己的努力闖出一片天。

然而，隨著時間過去，王子涵逐漸釋懷，現在即使在街上被稱呼為「王晶個女」，她亦會開心打招呼。她曾於TOPick訪問中表示：

很多人會問我，「王晶女兒」會不會是個包袱？我認為可以是，也可以不是，全靠自己的看法。就像一個「生招牌」，既然肩負這個身份，就不能搞砸。同時，也不能因為有這個「招牌」，就覺得自己應該有甚麼優待。

此外，王子涵曾很在意外界的負評，如今她學會過濾這些「聲音」，懂得調整心態。她坦言若網民說話太難聽，就別要被擾亂，不過，若對方是指出其問題及給予意見，王子涵會樂於接受以及改善，始終願意說真話的人不多。

相關報導：

國際學校｜王晶女兒王子涵重遊小學母校　由不諳英語轉校讀英基大躍進
 

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