潤膚乳推薦2025︱乾燥天必買！《LDK》17款平價潤膚乳推薦　極佳保濕力不黏笠敏感肌適用

【潤膚乳／潤膚露／body lotion／保濕／身體護理】近日天氣乾燥，需要body lotion好好滋潤皮膚。日本家品雜誌《LDK》對市面上平價潤膚乳進行評測，包括NIVEA、凡士林、Diane等熱門護膚品牌，提供了17款潤膚乳推薦排名。

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《LDK》指出，要防止皮膚乾燥，需要不論季節每天使用潤膚乳加强保濕，尤其是手部和腳跟這兩大活動量高的部位，最容易出現乾燥問題。而在皮膚容易敏感的季節，建議使用質地輕盈且保濕力強的產品為佳。因此，《LDK》在藥妝店及百元商店大創（DAISO）中，重點尋找質地輕盈不黏膩、能提供持久保濕力的流行熱賣潤膚產品，關注其是否性價比高、可以全年使用。

在進行了全面比較後，《LDK》發現這些大容量且價格實惠的產品，實際上在保濕力、成分和易用性方面都表現非常出色，證明並非只有價格昂貴的潤膚產品才有好的保濕效果。經綜合排名，向大家推薦17款潤膚乳作購買參考。

如何挑選潤膚產品

一：選擇類型

身體保濕護理的用品種類繁多，各類型產品在保濕力、使用感、質地等方面各有不同：

凝膠啫哩（Gel）：水分含量高，手感柔滑，非常適合護理油脂較多的背部；推薦給想要清爽滋潤、不想有黏膩感的人。

潤膚露（Lotion）：質地柔滑清爽，為皮膚提供適量的水分，和凝膠啫哩一樣在塗抹時感覺很輕盈；但含有較多的油分，因此保濕力也略高；推薦給不喜歡保濕產品有厚重質感的人。

潤膚乳（Milk）：質地介於乳液和乳霜之間，比潤膚露再含有更多的油分，質地柔滑，塗抹後保濕度適中，不會留下黏膩感，方便用於背部等大面積區域；推薦給想在出門前或白天使用它的人。

潤膚霜（Cream）：質地厚重豐潤，保濕性極佳，適用於容易乾燥的部位，但可能會感覺較黏稠；推薦給皮膚乾燥或想要徹底保濕的人。

潤膚油（Oil）：高保濕力及滲透力，雖然感覺有些黏稠但質地輕盈，易於塗抹，適合用於按摩。

潤膚膏（Butter）質地厚實，含油分且具有較高的保濕效果；推薦給身體需要大量油分進行潤膚的人。

二：香氣

選擇產品時，香味也是一個重要的考慮因素。常見有花香或薰衣草香，有人會想用它代替香水；但如果不喜歡有化學味道，也可以選擇無香精、無色素、無添加物、無酒精、無防腐劑、成分簡單有機、適合敏感肌膚的產品。

三：易用性

潤膚乳包裝有多種類型，包括支裝、樽裝，購買前如有試用，請檢查每次擠出的分量、是否有滴漏等，這些都會影響每天使用的心情。另外，潤膚乳成分含量依產品不同而有所差異，如果是每天都要使用，需要考慮長時間使用的性價比，建議選擇大容量的類型。

評測重點

1. 保濕力

2. 易用性

3. 成分

17款平價潤膚乳推薦名單

（排名由低至高）

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第17名：MAMA BUTTER with 8%有機乳木果油 BODY MILK LOTION

第16名：YVES ROCHER 摩洛哥堅果玫瑰潤膚露

第14名：MUJI無印良品 精油香氛潤膚乳（檜木薰衣草香）

第14名：COSPARADE Body Lotion Extra

第12名：House Of Rose Oh! Baby 大吉嶺紅茶香氣潤膚乳

第12名：Daiso大創 乳木果油潤膚乳

第11名：Vaseline凡士林 高級修補潤膚露

第10名：ReLUCE Skin Milk Lotion（Shiny Freesia）

第9名：NIVEA Repair Expert Body Milk（乾燥肌用）

第7名：meshimase Body Milk

第7名：Diane Botanical 果香茉莉潤膚乳

第6名：ARAX Retinol365 Body Milk

第5名：Meica 保濕潤膚乳（柚子茉莉花香）

第4名：RECiPEO 高保濕柔膚身體精華乳

第3名：Tout Vert A醇潤膚乳

第2名：unalbel LAB 維他命C潤膚乳

第1名：Diane Bonheur 茉莉花香潤膚乳

同場加映：消委會+水中銀推薦安全潤膚露

消委會曾檢驗過市面上61款供成人及嬰兒用潤膚乳，當中發現57款樣本標示含有可致敏成分，其中「ecopure橄欖精華身體滋潤乳液」標有含可釋出甲醛防腐劑、「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT，話佢致皮膚出紅疹、接觸性皮膚炎等。全部樣本只有4款產品不含致敏成分，名單如下：

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消委會指出，甲醛防腐劑可以刺激皮膚，導致痕癢和出紅疹，嚴重可引致接觸性皮膚炎；而「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT擁有較高致敏性，可引致皮膚嚴重過敏反應及接觸性皮膚炎。

此外，水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）亦曾檢驗市面上22款潤膚產品的安全、保濕、抗炎功效，測試結果顯示，22款潤膚露產品中有8款被評為綠魚（代表品質卓越）、5款為黃魚（代表品質合格）、9款為紅魚（代表有待改善），換言之有6成樣本在安全毒性測試表現不理想。

在8款「綠魚」樣本中，有1款樣本在保濕或抗炎功效評級都不顯著，以下為7款整體表現良好的潤膚露產品名單：

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