  • 26°C
香港時間：2025417日 (四) 11:59

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拍賣專家專欄｜用VR高科技重現藝術歷史現場　沉浸式展覽有助推廣文化藝術

休閒消費

撰文： 譚又維

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「巴黎1874‧印象派之夜︰一場沉浸式探索虛擬之旅」是個沉浸式VR展覽，帶參觀者回到100年的巴黎。（摘自香港知專設計學院網頁）

上周與同事們到香港知專設計學院，參觀「巴黎1874 ‧ 印象派之夜︰一場沉浸式探索虛擬之旅」。有別於藝術品展覽，這是個沉浸式VR展覽，配合科技，猶如穿越到100多年前的巴黎，體驗第一個印象派展覽的開幕之夜。

戴上VR頭盔裝備後，原本只有各種各樣奇怪符號的場地，搖身一變成為巴黎的街道，感覺很像在玩第一人稱射擊遊戲。我們就按照指示，跟隨着3D的導遊小姐，一邊走、一邊看、一邊聽着藝術家們，如莫奈、雷諾瓦、德加、莫里索、塞尚和畢沙羅等，訴說他們的故事，一邊了解他們的傑作。

在此，我亦不便劇透過多，但令我最印象深刻的場景，是站在莫奈故鄉勒阿弗爾家的露台，在畫家身旁一邊看着海港日出的景色，一邊聽着他親自講解，現場感受他繪畫《日出 ‧ 印象》這幅世紀名作。這種體驗，可能只有配合嶄新VR技術才能實現。

觀展後，不禁令我想到有甚麼中國的重要藝術歷史場景或者題目，會適合利用這些新科技重現的呢？

回想起上月底，到香港故宮文化博物館參觀，在「紫禁一日——清代宮廷生活與藝術」的展覽結尾，就有一個「蘭亭集序」的展廳，或許用VR來重現蘭亭「曲水流觴」是個不錯的選擇。又或者另一個重要的藝術聚會「西園雅集」呢？試想一下，我們可以在北宋駙馬王詵的府邸參加這場藝術盛會，與蘇軾、蘇轍兄弟、米芾、黃庭堅一起吟詩、寫書法、作畫，了解這些名家的作品及心路歷程。

我覺得一些有多位重要人物同時在場、充滿故事性的歷史事件會是非常有趣的，不過，這種科技的可能性千變萬化，期待有能之士能夠好好運用，推出一些中華文化藝術相關的展覽，不僅可向年輕人推廣、這種沉浸式體驗也可像這次「巴黎 1874‧印象派之夜」一樣，推廣到世界其他地方。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《用VR重現藝術歷史現場》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 譚又維

相關文章

浸會大學｜音樂會結合腦部活動數據創作藝術作品　潘明倫：數據可助減怯場感
00:00 2025/04/15
浸會大學｜音樂會結合腦部活動數據創作藝術作品　潘明倫：數據可助減怯場感
美化舊區｜市建局九龍城AR重現飛機低飛景象　大廈外牆設潮泰特色大型壁畫
17:38 2025/04/13
美化舊區｜市建局九龍城AR重現飛機低飛景象　大廈外牆設潮泰特色大型壁畫
文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框
18:15 2025/04/11
文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框

你可能感興趣

浸會大學｜音樂會結合腦部活動數據創作藝術作品　潘明倫：數據可助減怯場感
00:00 2025/04/15
浸會大學｜音樂會結合腦部活動數據創作藝術作品　潘明倫：數據可助減怯場感
美化舊區｜市建局九龍城AR重現飛機低飛景象　大廈外牆設潮泰特色大型壁畫
17:38 2025/04/13
美化舊區｜市建局九龍城AR重現飛機低飛景象　大廈外牆設潮泰特色大型壁畫
文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框
18:15 2025/04/11
文娛藝術｜舞蹈劇場《無限延展》大館上演 3位女舞者跳出傳統框框
文娛藝術 香港知專設計學院 故宮文化博物館 拍賣 故宮 博物館 展覽 VR 繪畫

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀近況曝光
膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀近況曝光
廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕
廣末涼子獲釋︱廣末涼子提早獲釋鞠躬道歉 上車離去流露一個表情被網民指：可怕
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 Ronald暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任