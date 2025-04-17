拍賣專家專欄｜用VR高科技重現藝術歷史現場　沉浸式展覽有助推廣文化藝術

上周與同事們到香港知專設計學院，參觀「巴黎1874 ‧ 印象派之夜︰一場沉浸式探索虛擬之旅」。有別於藝術品展覽，這是個沉浸式VR展覽，配合科技，猶如穿越到100多年前的巴黎，體驗第一個印象派展覽的開幕之夜。

戴上VR頭盔裝備後，原本只有各種各樣奇怪符號的場地，搖身一變成為巴黎的街道，感覺很像在玩第一人稱射擊遊戲。我們就按照指示，跟隨着3D的導遊小姐，一邊走、一邊看、一邊聽着藝術家們，如莫奈、雷諾瓦、德加、莫里索、塞尚和畢沙羅等，訴說他們的故事，一邊了解他們的傑作。

在此，我亦不便劇透過多，但令我最印象深刻的場景，是站在莫奈故鄉勒阿弗爾家的露台，在畫家身旁一邊看着海港日出的景色，一邊聽着他親自講解，現場感受他繪畫《日出 ‧ 印象》這幅世紀名作。這種體驗，可能只有配合嶄新VR技術才能實現。

觀展後，不禁令我想到有甚麼中國的重要藝術歷史場景或者題目，會適合利用這些新科技重現的呢？

回想起上月底，到香港故宮文化博物館參觀，在「紫禁一日——清代宮廷生活與藝術」的展覽結尾，就有一個「蘭亭集序」的展廳，或許用VR來重現蘭亭「曲水流觴」是個不錯的選擇。又或者另一個重要的藝術聚會「西園雅集」呢？試想一下，我們可以在北宋駙馬王詵的府邸參加這場藝術盛會，與蘇軾、蘇轍兄弟、米芾、黃庭堅一起吟詩、寫書法、作畫，了解這些名家的作品及心路歷程。

我覺得一些有多位重要人物同時在場、充滿故事性的歷史事件會是非常有趣的，不過，這種科技的可能性千變萬化，期待有能之士能夠好好運用，推出一些中華文化藝術相關的展覽，不僅可向年輕人推廣、這種沉浸式體驗也可像這次「巴黎 1874‧印象派之夜」一樣，推廣到世界其他地方。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《用VR重現藝術歷史現場》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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