國安教育日｜葉劉：夏寶龍講話提醒企業勿利家當頭　屬嚴厲警告

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在全民國家安全教育日透過視像發表主旨講話，提到商人莊世平和霍英東的事蹟。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀指，夏寶龍以莊世平及霍英東例子來提醒企業家，如果純粹利字當頭，不顧國家利益，不會有好結果。

葉劉淑儀今日在電台節目表示，夏寶龍昨日的講話是藉機會發放很多重要信息，香港實施零關稅，且美國長時期對香港有貿易順差，美國竟向香港徵收所謂的對等關稅，十分荒謬，夏寶龍的講話是在告訴美國人，「我們中國人很捱得， 亦打得，也不怕去打」。

葉劉續指，大家對於夏寶龍講話可以自己解讀，認為這是很嚴厲的警告。她認為，香港的最大貿易投資夥伴也是內地，地產商也明白甚麼人來港買樓，哪類有實力的企業最能吸引外資，有全球發展的企業或有些不同想法，強調跟自己的國家關係不好，始終會吃虧。

葉劉淑儀又提到，港府已不斷擴大朋友圈，努力開發不同市場，同時不會放棄傳統的歐美貿易夥伴，認為要區分特朗普政府和美國商界，爭取美國民間支持。

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