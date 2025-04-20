洗衣機｜洗完衫應打開洗衣機蓋？　日本廠商教正確做法　做錯衣物愈洗愈髒

【洗衣機/洗衣機異味/洗衣機發霉/花王/清潔洗衣機】相信不少人都為洗衣機膠邊黑色黴菌發愁，有指洗完衣服後把洗衣機蓋子打開，可以防發霉防異味，有說擔心昆蟲或灰塵跌入滾筒故要關上。究竟洗完衣服後，洗衣機機蓋關不關好？

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洗衣機｜洗完衫應打開洗衣機蓋？日本廠商教正確做法

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洗衣機洗完衣服後，應該關上還是合上的問題，不時就會究竟應該被拿出來討論。日本廠商花王（Kao）曾於社交媒體發文，建議洗完衣服後打開洗衣機機蓋，因為若馬上關起來，濕氣會悶在滾筒內，容易滋生黴菌，以及產生異味，建議在確保洗衣機內沒水氣後再闔上機蓋。此外，不要忘記定期清潔、晾乾放洗滌劑的抽屜槽。

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洗衣機｜3年不清潔洗衣機 細菌比馬桶多530倍

除了防發霉，洗衣機也應定期清潔， 除去隱藏的衣物纖維、毛髮、皮屑和塵埃等污垢。美國曾有研究指出，若3年沒有清潔洗衣機，細菌含量是馬桶的530倍！

現時市面有不少洗衣機專用清潔劑或清潔粉，專門清潔洗衣機的維修達人、盈豐維修工程有限公司創辦人劉敬康曾接受訪問，表示定期用梳打粉清潔洗衣機也有效果。以下是他的清潔小貼士：

洗衣機｜用梳打粉洗機有何需注意？

每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。不過，要注意不可放太多梳打粉，否則或會導致淤塞，甚至出現漏水問題。

洗衣機｜梳打粉加醋清潔效果更佳？

宜二選其一，因為梳打粉屬鹼性，白醋是酸性，兩者中和，反而效果稍遜。

洗衣機｜用洗衣機清潔劑需注意什麼？

無論是粉狀抑或液體洗衣機清潔劑，兩者在洗衣機轉動時，均有可能產生大量泡沫，或會從洗衣粉格（洗滌劑抽屜槽）「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物。

洗衣機｜多久清潔一次洗衣機？

洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。不過，即使每月跟足上述指示，一般只能清除3成污垢，故建議約兩年就拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

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