校園動態︱第二屆「SJC Cup 國際象棋冠軍賽」圓滿落幕　哈薩克選手奪冠再戰DeepSeek惜戰敗

【聖若瑟書院/中西區中學/英中/傳統名校】由聖若瑟書院（St. Joseph's College, SJC）主辦及中國香港國際象棋總會協辦的第二屆「SJC Cup 國際象棋冠軍賽」經過一連兩日比賽後，決出王者，圓滿落幕。

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8位世界級棋手經過兩天激戰，於4月13日中午完成最後一輪比賽，最終由來自哈薩克的選手ABILMANSUR ABDILKHAIR榮獲全場總冠軍，當中他在超快棋及快棋比賽中各以7場(即合共14場)的全勝姿態橫掃兩項冠軍，惟與DeepSeek對戰一役，在受壓之下仍頑強抵抗，力戰不怠，惟最終因錯走一著而未能再下一城。

全場總亞軍為越南棋手HOANG THI BAO TRAM、她兼拿下超快棋亞軍及快棋季軍。至於來自中國的趙盛鑫，憑奪得快棋亞軍而拿下全場總季軍；而上屆的總冠軍印度棋手ARVINDER PREET SINGH今屆只拿下一個超快棋季軍，詳見下表各獎項及相關頒獎嘉賓：

成績公佈及頒獎嘉賓

獎項 得獎選手 頒獎嘉賓 全場總冠軍 ABILMANSUR ABDILKHAIR (IM), 哈薩克選手 -聖若瑟書院校長郭迪民先生 全場總亞軍 HOANG THI BAO TRAM (WGM), 越南選手 -程景坡先生, 替代校監/前校長/Class 76 代表 全場總季軍 趙盛鑫 (女子棋協大師),中國選手 -MR. ROBIN LAI, VP of HKCCEL - Chief arbiter 快棋冠軍 ABILMANSUR ABDILKHAIR (IM), 哈薩克選手 -萬方先生, 中國電子專項總工程師 快棋亞軍 趙盛鑫 (女子棋協大師), 中國選手 -沈慧林先生, 香港政協青年聯會主席, 萬希泉陀飛輪品牌創辦人 快棋季軍 HOANG THI BAO TRAM (WGM), 越南選手 -丁柏生先生, Votee AI聯合創辦人 超快棋冠軍 ABILMANSUR ABDILKHAIR (IM), 哈薩克選手 -車弘健先生, 全國政協委員,香港科技儀器社有限公司負責人 超快棋亞軍 HOANG THI BAO TRAM (WGM), 越南選手 -陳穎小姐, 盈寶證券國際(香港)有限公司 超快棋季軍 ARVINDER PREET SINGH (FM), 印度選手 -陳海潮先生, 聖若瑟書院家長教師會主席

全場總冠軍誕生後，ABILMANSUR於下午2時半與AI系統 DeepSeek 的對弈展示了科技在現代棋藝中的應用潛力，並為參賽者和觀眾帶來了全新的視野。在這場別開生面的對弈中，在現場觀看的全國政協委員、香港科技儀器社有限公司負責人車弘健表示對戰十分精彩，並指SJC Cup 國際象棋冠軍賽意義非常，不但能提昇科技與人之間的互動，更把不同的單位拉近在一起，實在難得。而其他觀戰嘉賓亦感受到頂級棋手與AI系統 DeepSeek對賽的刺激及震撼。

在是次整個對弈比賽中，AI技術的運用確實發揮了關鍵的作用，令賽事進行得非常順利，參賽者和觀眾都對此表示讚賞。人工智能對弈環節也引起了廣泛關注。華為及字節跳動在此過程中提供了重要的技術支持，顯示出這些科技巨頭對於推動國際象棋賽事的重視與貢獻。

聖若瑟書院︱「與眾同樂」環節中一生戰勝棋手

另外，就著是次雲集國際8大棋手的大賽，聖若瑟書院家教會聯同學校棋會及中國香港國際象棋總會特設「與眾同樂」時段，由8大棋手一對六與小棋手進行「決戰紫禁之巔」的車輪戰，成為全日其中一個焦點。一眾小棋手表示，可跟國際級棋手下棋既興奮及緊張，並學習到一些下棋的技巧，是難忘的經驗。聖若瑟書院家教會主席陳海潮表示，令人驚喜的是其中一名在該校就讀中一的學生羅樂軒竟戰勝了來自蒙古的棋手ANU BAYAR，笑言學校「少年棋王」將後繼有人。

賽後多位棋手在校內接受校園小記者訪問，當中棋藝精湛的哈薩克棋手ABILMANSUR ABDILKHAIR，被問到比賽中最具挑戰性的時刻時，他指出首天的第一輪和第六輪最為艱難，他坦言失去了一些有利局面，但隨後成功通過製造威脅扭轉局勢，最終取得了全勝。在談及所採用的策略時，ABILMANSUR透露，他更偏好進攻型的局勢，通過向對手施壓來掌握優勢。

至於中國棋手趙盛鑫坦言對首日錦標賽的表現不滿意，有數局因為思考時間不少而輸掉，尤其對上哈薩克斯坦選手時，因為決策時不夠果斷導致下錯了一步棋，失誤了，終因時間耗盡而惜敗。她表示，自己在時間控制上有改善的空間，也需要適應快棋的節奏。她建議棋手下完一局棋後要馬上調整自己的心態，有空可以做一些解壓的運動。她並勉勵年輕棋手要多練習，做戰術題，到了一定水平可以前往歐洲參加比賽，累積積分和經驗。

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來自印度的 ARVINDER PREET SINGH在賽後接受採訪，被問及如何評價自己的超快棋表現時，他稱自己本可以表現更好，但因隨著年齡增長，自己的技能與專注力有所下降。然而，儘管面對這樣的挑戰，他仍然成功取得了數局勝仗。

至於今屆最年輕的參賽棋手聖若瑟書院中四學生陳弘燁表示，平日會每天習棋，亦會向大師學習觀摩。為了是次比賽，亦預先了解其他對手的棋路風格，做足準備。他坦言，平日學業繁重，又有補習，應付功課和考試，但仍會在空閒的時候在網上訓練棋藝。

在首日（4月12日）的賽事，由立法會功能界別科技創新界議員邱達根主持開棋禮，並與DeepSeek進行試玩，試玩過程中他表示與AI 切磋棋藝十分有趣，並可從中學習及領悟出更廣泛的棋藝思路。

最後，主辦方聖若瑟書院感謝所有參賽者、所有出席的嘉賓，贊助商及合作伙伴的支持。籌委會亦特別鳴謝中國電子專項總工程師萬方先生為是次賽事指導當中的資訊科技搭建工程。

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