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金像影后｜狂熱粉絲「拖」偶像下車惹議　62葉童保持微笑用一招險為夷

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撰文： 文體藝online

發布時間： 58 分鐘前

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狂熱粉絲「拖」偶像下車惹議，62葉童保持微笑用一招險為夷，事後發文解釋詳情。

【狂熱粉絲 / 葉童 / 影后】現年62歲的葉童早期在電視劇《新白娘子傳奇》女扮男裝飾演「許仙」一角在內地人氣大漲，成為不少內地影迷的童年偶像。自去年入駐微博，她在內地的各類活動演出增多，今年蛇年春晚與趙雅芝同台獻唱更是收獲無數好評。

隨後，她於3月參加綜藝《乘風破浪的姐姐》，亦是話題不斷，高情商、體面的性格好評如潮。然而，昨日（15日）網絡流傳一段影片，指葉童在工作結束乘車離開時，突然有1名粉絲不顧保鏢阻攔，衝向葉童將她拉下車擁抱.

此事登上微博熱搜，網民怒斥粉絲；葉童於今早（16日）發文回應，否認遭到拖拽，並詳述事發經過。

【金像影后】葉童放下心理包袱追求真我　不強求凍齡：我要老得優雅

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金像影后｜狂熱粉絲「拖」葉童下車影片惹議

昨晚（15日）網絡流傳一則影片，葉童結束工作後準備乘車離開，現場聚集不少粉絲遠距離送行，惟1名年紀較大的粉絲不顧保鏢、司機的阻攔，沖向葉童，將她從車內拉下，並抱住她；葉童全程保持微笑，並不斷表示感謝，最後下車安撫粉絲，並與她擁抱。

金像影后｜葉童發文否認被拖下車　憶述事發經過

此事引起熱議，登上微博熱搜，不少網民及粉絲紛紛斥責該名狂熱粉絲；葉童於今早發文回應，否認該粉絲將其拖拽下車，並解釋事發詳情：

「不是她把我拽下車，是我因為被她對我說的話感動了我才走下去和她擁抱的。她說：『葉童，我和你一樣大，我不知道這次怎樣買票，我就只能在這裡等，我喜歡你好多年我終於見到你了』」。

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葉童還表示，事後該名粉絲已真誠道歉，且並未再有任何過激的行為；並感謝影迷對自己的關心，「讓你們擔心了」。葉童的回應獲不少網民稱讚，「姐姐人還挺好」、「好真誠」、「很有度量」、「葉童好暖心」；不過，亦有人提醒，要保證自身安全，「無論什麼時候先保證自己的安全」。

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