生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容

【早霸王／生死教育／腸癌／癌症】一名港媽與丈夫結婚7年，原本一直過著平凡恩愛的生活，不料丈夫確診腸癌後在上月病逝，遺下太太及兩名小朋友。她近日代亡夫致電《早霸王》完成心願，向對方許下承諾，期間亦得到主持森美的安慰和啟發。

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港媽Lina（化名）於上周五（11日）從珠海致電商台節目《早霸王》環節「你知道唔知道有人掛住你」，表示想「打電話畀我老公」，當森美問起她的經歷和故事時，她透露丈夫剛於上月病逝，令森美和拍檔梁嘉琪頓時大感愕然。

Lina續指，丈夫向來生活規律、熱愛運動、很少外食，一直很健康，也沒有家族遺傳，然而卻於去年2月一次檢查中突然確診腸癌，因此對診斷結果感到十分難以置信，森美則安慰道：「生老病死其實係必然，大家都希望佢喺適當時候發生，但都冇知道所謂嘅『適當』。」

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代亡夫致電節目圓願

她表示，夫婦二人從相識、拍拖到結婚一直都是《早霸王》的忠實聽眾，丈夫生前一直想致電此環節，但始終沒有實行，所以希望代亡夫打這個電話，替他完成心願。

當森美問及兩人的的婚姻點滴時，Lina就透露他們於2017年結婚，夫婦間相處愉快，形容與丈夫性格、愛好非常相似，一直「好match」 ，又稱讚對方為人樂觀、正面。她又表示，兩人從前最愛在週末到珠海的公園露營搭帳篷、野炊，一起看海灘、花和草地等；此外，他們也很喜歡一起去旅行，並特別提到一家人第一次到日本旅行。當時丈夫出差，並帶著她與第一個孩子同行，一家三口一起欣賞美麗的景色、品嘗正宗日本料理，整趟旅程都很舒服、很開心。

不願家人擔心 丈夫歷18次化療從未言棄

Lina指出，丈夫性格向來樂觀積極，當初得悉確診腸癌後便曾對她說：「你唔使咁擔心啦，我一定會好返㗎。」此後一年，兩人四出尋覓不同醫生接受治療，丈夫更經歷了近18次化療；但即使如此，他亦從未訴說過辛苦，

佢講得最多就係話「冇事」、「唔使擔心」。

提到兩人最後的對話，Lina難忍悲傷情緒，哭著說道：「佢去到最後都冇同我講任何道別嘅說話……我問佢有冇咩同我講，佢話冇......佢同我講，話佢會好返。」

她憶述，當時醫生詢問是否要將丈夫送往深切治療部（ICU），她反問醫生會提供甚麼好的治療，對方僅表示「搶救過程會快點，會延長他的生命」。但Lina就認為這樣並無意義，只會讓丈夫一個人留在病房中，自己也無法陪伴。

森美推測，丈夫臨終前之所以沒有跟Lina道別或者留下其他說話，「原因都係唔想你擔心啫」，對於Lina哭訴「但係我好掛住佢」、「無試過咁多日無同佢講過嘢」，他就安慰道：

唔係呀，你每一次諗返同佢一齊露營搭帳篷嘅時候、去旅行嘅時候，你都可以同佢講嘢㗎，佢都聽到㗎！你覺得佢聽唔到啫，佢聽到嘅。

他續指：「我唔知你相唔相信，我成日都相信，佢喺你個心入面㗎」，並強調「你一定要畀佢喺你心裡面！」

隨後，身為基督徒的森美又表示：「你信主嘅話，如果佢喺天國嘅話，佢同你溝通嘅方法就係『你喺心入面同佢傾計』，佢就會聽到，我哋同天國嘅溝通就係喺心入面架喇。」

透露丈夫遺憾獲森美啟發

Lina提到，丈夫生前一直有個遺憾，就是一直想夾Band擔當主唱，然後為她唱歌，不過森美就認為，這只是對方眾多遺憾的其中之一，

如果你而家咁嘅話，佢得一個遺憾，就係佢臨走之前忍住痛、忍住辛苦，唔夠膽同你講Byebye，佢希望一樣嘢就係你好似佢咁樂觀，開心咁帶住兩個小朋友繼續生活，喺心入面成日諗起佢，喺心入面成日同佢傾計；如果你無做到，我諗佢得呢個遺憾。

Lina聞言隨即悲從中來，飲泣不斷。

聲淚俱下向亡夫承諾好好生活

當森美問Lina是否有話想跟亡夫說，她就哽咽道： 「其實一直都等緊你喺903打呢個電話畀我，但可能你太忙喇……我估唔到係以呢種方式去打呢個電話。我希望你喺天國上面，可以做你開心嘅事情，可以做你一直想做嘅事。我哋總有一日會喺天國上面再見。」

Lina之後聲淚俱下地向亡夫承諾「我會同兩個小朋友好好咁生活落去……」，背景亦隨即播放Dear Jane的歌曲《不許你注定一人 》副歌部分，令全場動容。

森美寄語：珍惜擁有的愛

在節目尾聲，森美鼓勵Lina繼續勇敢向前、繼續努力，又表示相信亡夫已在天國中守候著太太和小朋友：「佢每日都陪住你嘅。每一次你諗起佢嘅時候，佢就喺你身邊，放心，一定喺嘅。」他之後又寄語聽眾寄語反思，

人生當中，有啲愛確實係你自己手揸住，然之後你冇好好珍惜，當對方離開嘅時候你就會後悔。咁既然你而家可以擁有佢嘅時候，就好好對佢啦。

最後，他希望Lina的真實故事可以令大家的下午充滿愛，並感謝對方願意分享如此真摯的愛，「因為你嘅愛才令大家更懂得愛，多謝你」。

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要走的始終要走...

儘管十分不捨一眾好友的離去，但蔡瀾則表示在世的人要學會放手:

你太掛念對方，就等於抓住對方的靈魂，你不放手，對方就不會走，所以如果有親人好友離世，可以想念，但是不要過份...我覺得不要太過傷心。

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