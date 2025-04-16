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地盤安全｜棚架未搭好已獲簽「棚紙」確認安全　申訴署揭有承建商「慣犯」6年被定罪77次

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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申訴專員公署主動調查政府規管職安健的工作。（陳靜儀攝）

近年致命工業意外頻生，申訴專員公署主動調查職安健監管工作，揭發多宗涉及竹棚架、吊機及吊運等的個案，有「合資格人士」未妥善檢查裝置或機械便簽署相關表格確認安全。公署斥有關做法荒唐，促請勞工處加強規管以杜絕提前簽紙的情況。

申訴署今日（16日）公布一項關於監管建造業職業安全及健康的主動調查結果。公署指，由2018年至2023年6年間，建造業共發生108宗致命意外，佔所有行業發生的致命工業意外逾8成。公署發現，多宗涉及進行竹棚、吊機及吊運吊等高風險作業個案中，合資格人士未有妥善檢查裝置或機械，便貿然簽署指定表格確認安全，甚至預先一次過簽署多張表格。

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其中一次實地視察中，公署發現合資格人士已簽署「表格五」（俗稱「棚紙」）確認竹棚架安全，確認已檢查棚架而檢查結果是棚架處於安全操作狀態，但檢查日期一欄竟寫上視察當日兩日後的日期；公署更發現另一個案涉及棚架尚未搭建完畢，合資格人士已事先簽署「棚紙」確認安全。公署批評事先簽署「棚紙」的行為荒唐。

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申訴專員陳積志指，涉事合資格人士往往會以一時不小心作為藉口，惟涉及個案眾多，懷疑未檢查先簽紙的情況在業內普遍存在。他指出，在2018至2023年期間，建造業因違反職安健法例而罪成者，每年平均罰款只有8,000多至1萬多元，相對高昂的工程費用和巨大金錢收益，形容阻嚇力明顯不足。其中被定罪最多及次多的兩名承建商，在上述6年間分別被定罪共77次及56次，公署直斥部分承建商是慣犯、視法例如無物，漠視職安健的程度「令人震驚」。

公署表示，必須嚴肅追究刑責，以法律制裁違法人士，建議勞工署研究就各項高風險作業指定檢查清單範本，要求合資格人士備存檢查記錄，並引入抽查機制；長遠建立電子平台，讓承建商上載其檢查記錄，從而杜絕提前簽紙的情況。

勞工署回應表示，已按申訴署的建議展開跟進工作，4項工作包括計劃在今年下半年試用小型無人機協助執法，並研究引入語音轉文字技術以協助錄取口供，提升前線人員執法及蒐證的成效；擴大安全委員會會議的參與範圍，涵蓋高危及安全表現欠佳的私營地盤，以加強風險監控；增加對安全從業員的監察，讓他們更嚴謹履行職責；以及加強監管強制性安全訓練課程的營辦機構及導師的表現等。勞工處稱，除了上述措施外，亦會研究及跟進公署其他建議，以及加強與發展局和屋宇署的合作。

此外，申訴署自2022年9月公布是次主動調查行動，直至今日才公布結果。陳積志解釋，是次調查報告涉及審閱40箱、總共超過9萬頁的文件，工作量龐大，公署亦提出了40項建議，屬近年最多。

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