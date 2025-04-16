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遺愛人間｜21歲男大生遇車禍亡捐器官　3孩爸爸獲腎臟移植重生淚謝：替祢好好活

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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【腦出血／器官捐贈／器官衰竭】器官捐贈能讓等待移植的患者重獲新生。台灣一名50多歲剛退休的三孩爸爸因腎衰竭需長期洗腎，他的太太偷偷為他登記器官捐贈等候名單，歷經一千多日的等待，終等到配對成功，順利完成腎臟移植手術，並感謝捐贈者遺愛人間。該名捐贈者是一名大學生，因遇車禍離世捐器官。

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泌尿科醫生呂謹亨在其Facebook專頁分享腎臟移植案例，一名50多歲的三孩爸爸因長年糖尿病控制不良，導致腎臟逐漸衰竭，最終必須接受血液透析（俗稱洗腎），自此生活被醫療儀器束縛。原本計畫退休後要環遊世界、陪伴家人實現夢想，卻因每週3次的洗腎治療讓日常起居都備感艱辛。但他始終堅強面對：「我不是怕死，我是怕還沒盡到做丈夫、父親的責任，就倒下了。」

該名爸爸原本擔心腎臟移植的副作用與漫長等候期，但他的太太仍偷偷為他登記器官捐贈等候名單。雖然他嘴上說「你覺得我這個年紀，還排得到喔？」，但眼裡卻有說不出來的渴望。經過一千多日的等待，醫院終於來電通知：「有位年輕男性發生車禍腦死，家屬同意器官捐贈，你的配對成功了」，讓他終於等到擺脫洗腎的日子。

遺愛人間｜21歲男遇車禍亡捐器官 家屬：完成他生前的願望

據了解，這名器官捐贈者是一名21歲的大學四年級生，熱愛籃球與音樂，平時樂於助人。他從學校騎電單車返家途中發生意外，當醫生告知家屬他已無法恢復意識時，其母親忍著淚對醫院說：「他曾在身分證上勾選器官捐贈。這是他生前的願望，我們要幫他完成。」

呂謹亨指出，三孩爸爸的腎臟移植手術相當成功，移植的腎臟逐漸適應身體機能。雖然仍需持續服用抗排斥藥物，但終於不用再被洗腎室拘束，甚至能陪伴家人出國旅行完成許多未完的夢想，

呂謹亨表示，這份大愛不僅幫助了三孩爸爸，還同時讓多位患者重獲新生，「他非常感謝這位大學生，他不只救了這幾位患者，也救了好幾個家庭。他還年輕，還沒來得及看這個世界，但這些患者，會替他，好好看、好好活！」

遺愛人間｜本港器官捐贈流程

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同場加映丨腎病7類高危群組人士

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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傷腎習慣｜10大傷腎惡習

洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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資料來源：泌尿科醫生呂謹亨

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