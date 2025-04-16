夫妻之道｜玄彬自爆婚後為家庭改變把自己放在最後　用1招維繫甜蜜夫妻情

【玄彬/孫藝珍/迫降CP/夫妻之道/育兒資訊】韓國廿四孝老公、爸爸玄彬，近日在節目中坦言自己與妻子孫藝珍愈來愈似樣，並幽默透露婚後為家庭做出改變，形容「妻子是皇后娘娘，兒子是王子」，甚至笑言「自己開始變得不像主角了」，流露出對家人的深厚寵愛與責任感。

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玄彬孫藝珍｜寵妻育兒日常

「迫降CP」玄彬與孫藝珍，自2022年結婚後，一舉一動皆成話題。近日玄彬為宣傳新作《哈爾濱》登上綜藝節目，不僅罕見公開寵妻育兒日常，更以一句「妻子是皇后娘娘，兒子是王子」的幽默宣言，揭開這對神仙眷侶的婚姻經營之道。

玄彬孫藝珍｜坦承對孫藝珍一見鍾情

玄彬近期為宣傳電影《哈爾濱》參加多個綜藝節目，在申東燁的YouTube頻道《心酸的哥哥申東燁》中分享了與太太的夫妻育兒生活。主持人問及兩人相識的經過，玄彬表示：「我們第一次見面是在電影《極智對決》拍攝期間，雖然在同一棟樓，但我在地下1層，她在第3層，並沒有在同一空間合作過。後來我想，能在同一空間合作就好了，結果就是《愛的迫降》。」

玄彬回憶道：「和妻子聊著聊著，發現我們有很多神奇的共通點，比如工作時間相似，這讓我們產生了很多共鳴。所以《愛的迫降》結束後，我們的關係得以繼續發展。」

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玄彬孫藝珍｜從「愛的迫降」到「愛的退讓」

在節目中微醺的玄彬坦承，婚後心態有了很大轉變：「戀愛時是平等的，婚後退一步，有了孩子後再退一步。」他形容自己如今的角色是「守護者」，將妻子與兒子視為需要全心保護的「皇后娘娘與王子」，甚至笑稱「開始覺得自己不像主角了，因為需要守護的東西越來越多，逐漸放下自己，這讓我覺得自己正在變得更像一個大人。」字裡行間流露出對妻子和兒子的深情寵愛。

近期玄彬主演的新電影《哈爾濱》在韓國上映，孫藝珍罕見現身首映會公開為老公加油，兩人甜蜜互動令人羨慕。孫藝珍也透露，玄彬為了拍戲瘦了不少，作為同為演員的妻子，她非常理解並心疼他的辛苦。

玄彬孫藝珍｜為妻兒好好地「求生」

孫藝珍曾調皮分享玄彬為她拍攝的高爾夫球場「直男視角」照片，並笑說玄彬有好好地「求生」，盡力拍出美照。面對太太的公開「考驗」，玄彬不僅幽默配合，更苦練攝影技術。當孫藝珍在IG晒出進階版美照並寫下「我有變更好看嗎？他的技術越來越好了！」，這段互動既有趣又充滿愛意，也許正是這對神級眷侶的愛情保鮮秘訣。

玄彬孫藝珍｜堅持每週安排專屬約會

2022年11月誕生的兒子「小豆子」為這對夫妻增添更多甜蜜時刻。玄彬透露，育兒生活讓他學會「把自我位置往後放」，但兩人並未因此失去浪漫儀式感：他們堅持每週安排專屬約會，從高爾夫球場到咖啡廳，維持夫妻間的親密共聚時光。

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