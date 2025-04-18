復活節2025︱點解復活節叫Easter？　一文看清節日由來/象徵物/慶祝活動

【復活節/復活節2025】復活節將至，許多人期待的就是假期，甚少人會慶祝，但原來復活節對於基督教是相當重要的一日，以下就為大家講述復活節由來和傳統習俗！

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復活節2025︱1. 復活節由來

復活節是記念耶穌基督被釘死在十字架第三日復活的節日，《聖經》記載耶穌基督是為了救贖世人而犧牲自己。門徙認為耶穌死而復生，帶給人類新生命的期盼，故此視為比誕生更有意義的日子，所以將星期五定為受難日，星期日為復活日。

復活節的日子每年都不一樣，根據西方傳統，復活節的日期因應每年的春分月圓後的第一個星期日舉行，因此日期會有所不同。

復活節2025︱2. 復活節為何叫Easter？

復活節的英文Easter是源自於日耳曼部落崇拜的春天女神Eostre，該女神象徵著生機蓬勃的春天，更有欣欣向榮的意思，與耶穌死後復生有相同之意，於是基督教教徒以此表示耶稣重生，回到人間。

復活節2025︱3. 象徵復活節的4件物品

說起復活節，相信不少人也會想起復活蛋，其實除了復活蛋，還有其他幾件物品！點擊大圖即睇復活節象徵物品。

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1. 復活蛋

蛋代表新生命的開始，如同耶穌復活時走出石棺。為慶祝耶穌復活，基督徙會懷著感激的心食用雞蛋，平民間會將煮熟的雞蛋塗成紅色，請神父祝聖，再送給朋友，較富有的人則會在雞蛋上塗上五顏六色的顏料。

2. 復活兔

根據歐洲傳說，野兔是日夜也不會閉眼的動物，牠們會在黑夜觀察其他動物，因此野兔就代表著黑夜中的明月，再加上計算復活節是以春天月圓為準，於是就將春天繁殖力強勁的野兔作為復活節的象徵。

3. 祝聖麵包

除了蛋之外，還有如奶油、芝士、麵包等的祝聖麵包。許多歐洲國家的人都會製作復活節麵包，麵包上會有耶穌基督、十字架、或羔羊的圖案。

4. 百合花

百合花會在復活節前後開放，因此被近代人用作復活節的標誌。花的球莖在地下腐爛後孕育出新的生命，比喻死後復活。

復活節2025︱4. 各地復活節慶祝活動

因應不同地方的習俗，世界各地也有不同的節日慶祝活動。

1. 英國

英國會在復活節舉辦彩蛋滾動比賽（Easter Egg Rolling），在山坡上滾彩蛋，參加者將色彩繽紛，煮熟後的雞蛋從山頂滾下，最遠者為勝出。教會會組織復活節遊行，另外人們亦會製作十字麵包，在受難日食用，象徵耶穌被釘十字架。

2. 德國

德國的復活節會在復活節樹（Ostereierbaum）掛上彩蛋裝飾，同時會有復活節篝火，通常會在復活節前一晚舉行，民眾會圍著火堆唱歌跳舞。另外德國會復活節傳說的發源地，父母會為孩子準備兔死狐悲形狀的朱古力，也有找復活節蛋的活動。

3. 法國

根據法國傳說，教堂的大鐘在耶穌受難日飛向羅馬，等到復活節早晨才會從羅馬飛回來，鐘聲響起會帶來彩蛋和禮物。法國的南部小鎮會舉辦巨型煎蛋活動，可給逾千人享用，一同慶祝復活節。

4. 美國

每年美國總統會在白宮莘坪舉辦「白宮復活節滾蛋活動」，活動源自於1878年，孩子會用勺子推彩蛋。同時也會舉行復活節遊行，而小朋友會在復活節前夜收到裝滿糖果和玩具的復活節籃。

5. 澳洲

由於兔子在澳洲被視為入侵物種，威脅當地農業，因此會以袋獾取代兔子作為復活節象徵，商家也會製作袋獾朱古力作為節日禮物，另外也會舉辦大型音樂節和藝術節。

6. 希臘

希臘主要的慶祝方式是紅色復活節彩蛋，象徵耶穌的血和復活，節日當天，人們會互敲對方的蛋，率先敲碎者可獲得祝福。另外在復活節前夜，希臘教堂會舉行午夜燭光儀式，象徵基督之光驅散黑暗，人們也會製作復活節麵包。

7. 墨西哥

墨西哥會舉辦穌受難日遊行，人們會扮演耶穌背十字架、士兵及門徒，重現受難場景。另外也會打破裝滿五彩紙屑的蛋殼，打破則代表祝福。當地的復活節假期為期兩週，期間會有不少同的慶祝活動，包括第一週的棕枝主日遊行、重現最後晚餐、復活節守夜禮等。

8. 意大利

意大利人會在復活節當日帶著過百隻雞蛋到教堂，請神父祝福後，會帶回家作為復活節的主要食物，如有客人到來，會將雞蛋塗上色彩以作招待。另外也會舉辦雞蛋奧運會（Palio dell'uovo）的活動，有尋蛋、雞蛋賽跑等項目。

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