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小一報名2026｜2026/27年度小一入學全港直資私小　一文看清簡介會/報名日期/面試流程【不斷更新】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 3 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2026/27年度小一入學全港直資私小，一文看清簡介會/報名日期/面試流程。

【小一入學2026/直資學校/私立小學/簡介會/報名/面試】全港直資及私立小學將舉行2026/27年度小一入學簡介會，TOPick整理全港直資及私立小學明年9月小一入學的簡介會、申請及面試程序等內容，讓家長及早為子女選擇適合的小學。

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小一報名2026｜直資學校26/27學年小一入學詳情（排名不分先後）

學校地區簡介會/開放日報名日期面試日期其他詳情
港島
港大同學會小學東區2025年5月3日舉行三場2025年5月3日至24 日

首輪：2025年9月12至13日/14日

次輪：2025年10月14日至11月14日

港大同學會小學
漢華中學（小學部）東區往年8至9月即日起至10月12日2025年10月中旬漢華中學（小學部）
聖保羅男女中學附屬小學南區往年9月往年9月往年：10月至12月聖保羅男女中學附屬小學
聖保羅書院小學南區2025年6月28日（2025年5月12日至13日報名）往年7月至8月

首輪：往年9月公布詳情

次輪：往年11月

聖保羅書院小學
九龍
福建中學附屬學校觀塘往年7月往年10月

首輪：往年10月

次輪：往年11月

福建中學附屬學校
保良局林文燦英文小學九龍城往年9月往年8月至9月

首輪：往年10月

次輪：往年11月

保良局林文燦英文小學
拔萃男書院附屬小學九龍城往年9月設兩場往年9月往年10月拔萃男書院附屬小學
保良局陳守仁小學油尖旺2025年5月3日往年8月

首輪：往年10月

次輪：往年12月

保良局陳守仁小學
英華小學深水埗往年6月往年7月往年9月英華小學
嶺南大學香港同學會小學深水埗往年5月中旬即日起至8月1日

首輪：2025年9月20日

次輪：2025年10月11及18日

嶺南大學香港同學會小學
聖瑪加利男女英文中小學深水埗往年6月往年6月至10月有待公佈聖瑪加利男女英文中小學
新界
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學沙田2025年5月10日舉行兩場2025年5月10日至6月30日

首輪：往年9月

次輪：往年10月

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
香港華人基督教聯會真道書院西貢2025年5月10日舉行兩場（2025年4月24日報名）2025年5月10日至7月7日

首輪：2025年9月至10月

次輪：2025年11月

香港華人基督教聯會真道書院
播道書院西貢往年4月發布影片往年6月至8月往年9月播道書院
保良局陸慶濤小學西貢往年6月往年9月

首輪：往年10月

次輪：往年12月

保良局陸慶濤小學
優才（楊殷有娣）書院西貢2025年5月10日舉行兩場2025年5月10日至6月9日

首輪：2025年6月28、29、7月6或6日

次輪：9月下旬至10月上旬

優才（楊殷有娣）書院
保良局香港道教聯合會圓玄小學屯門往年7月往年9月首輪及次輪：往年9月保良局香港道教聯合會圓玄小學
培僑書院沙田往年9月往年9月

首輪交影片：9月

次輪面試：11月

培僑書院
基督教香港信義會宏信書院元朗往年6月及8月兩場2025年7月2日至9月8日往年設兩輪面試：10月至11月基督教香港信義會宏信書院
和富慈善基金李宗德小學元朗往年6月往年6月往年首輪及次輪：9月和富慈善基金李宗德小學

同場加映：保良局陳守仁小學過往面試內容

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小一報名2026｜私立小學26/27學年小一入學詳情（排名不分先後）

學校地區簡介會/開放日報名日期面試日期其他詳情
港島
救恩學校中西區往年6月設兩場（5月底報名）往年6月至7月往年9月救恩學校
嘉諾撒聖心學校私立部中西區有待公佈往年8月至9月往年10月嘉諾撒聖心學校私立部
聖嘉勒小學中西區往年7月至9月往年10月往年11月聖嘉勒小學
聖士提反書院附屬小學南區往年6月往年6月首輪及次輪：往年10月聖士提反書院附屬小學
香港真光中學（小學部）灣仔往年6月往年6月往年10月香港真光中學（小學部）
高主教書院小學部灣仔往年7月往年8月截止

首輪：往年9月

次輪：往年10月

高主教書院小學部
蘇浙小學校東區有待公佈往年9月往年10月蘇浙小學校
九龍
保良局蔡繼有學校深水埗往年9月往年9月往年9月保良局蔡繼有學校
啟基學校深水埗往年11月往年7月起往年10月啟基學校
崇真小學暨幼稚園深水埗2025年4月26日往年8月截止往年8月崇真小學暨幼稚園
新會商會港青基信學校深水埗有待公佈往年10月截止往年10月新會商會港青基信學校
九龍禮賢學校深水埗2025年5月10日往年8月截止有待公佈九龍禮賢學校
聖方濟各英文小學深水埗往年不設簡介會往年8月至9月往年10月聖方濟各英文小學
啟思小學九龍城2025年5月24日 10：00-15：30
    		即日起開始（暫未公佈截止時間）小組分階段接見啟思小學
    九龍真光中學（小學部）九龍城有待公佈往年8月至10月

    首輪：往年10月

    次輪：往年11月

    		九龍真光中學（小學部）
    天主教聖若望英文書院（小學部）九龍城有待公佈有待公佈有待公佈天主教聖若望英文書院（小學部）
    九龍塘學校（小學部）九龍城往年不設簡介會往年9月往年12月九龍塘學校（小學部）
    香港培正小學九龍城有待公佈往年8月結束往年8月香港培正小學
    民生書院小學九龍城有待公佈有待公佈有待公佈民生書院小學
    九龍塘宣道小學九龍城往年不設簡介會往年9月往年11月九龍塘宣道小學
    香港培道小學九龍城往年9月往年8月至10月往年10月香港培道小學
    聖三一堂小學九龍城有待公佈有待公佈有待公佈聖三一堂小學
    拔萃女小學油尖旺往年不設簡介會往年8月

    首輪：往年10月

    次輪：往年11月

    		拔萃女小學
    國際基督教優質音樂中學暨小學黃大仙2025年3月14日（已結束）2025年4月26日截止2025年6月21日、27日或28日國際基督教優質音樂中學暨小學
    德望小學暨幼稚園黃大仙有待公佈2025年5月2日至6月6日2025年8月27日、28日德望小學暨幼稚園
    聖母小學黃大仙有待公佈往年9月有待公佈聖母小學
    聖若瑟英文小學觀塘往年不設簡介會
      		往年9月有待公佈聖若瑟英文小學
      新界
      德萃小學大埔

      鑽石山校舍：2025年4月26日

      旺角校舍：2025年5月17日

      大埔校舍：2025年5月24日

      		往年10月往年10月德萃小學
      基督教香港信義會啟信學校元朗有待公佈有待公佈有待公佈基督教香港信義會啟信學校

      同場加映：小一叩門面見家長常見題目

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