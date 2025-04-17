小一報名2026｜2026/27年度小一入學全港直資私小 一文看清簡介會/報名日期/面試流程【不斷更新】
撰文： 李盛芝
發布時間： 3 小時前
最後更新： 60 分鐘前
【小一入學2026/直資學校/私立小學/簡介會/報名/面試】全港直資及私立小學將舉行2026/27年度小一入學簡介會，TOPick整理全港直資及私立小學明年9月小一入學的簡介會、申請及面試程序等內容，讓家長及早為子女選擇適合的小學。
最新影片推介：
小一報名2026｜直資學校26/27學年小一入學詳情（排名不分先後）
|學校
|地區
|簡介會/開放日
|報名日期
|面試日期
|其他詳情
|港島
|港大同學會小學
|東區
|2025年5月3日舉行三場
|2025年5月3日至24 日
首輪：2025年9月12至13日/14日
次輪：2025年10月14日至11月14日
|港大同學會小學
|漢華中學（小學部）
|東區
|往年8至9月
|即日起至10月12日
|2025年10月中旬
|漢華中學（小學部）
|聖保羅男女中學附屬小學
|南區
|往年9月
|往年9月
|往年：10月至12月
|聖保羅男女中學附屬小學
|聖保羅書院小學
|南區
|2025年6月28日（2025年5月12日至13日報名）
|往年7月至8月
首輪：往年9月公布詳情
次輪：往年11月
|聖保羅書院小學
|九龍
|福建中學附屬學校
|觀塘
|往年7月
|往年10月
首輪：往年10月
次輪：往年11月
|福建中學附屬學校
|保良局林文燦英文小學
|九龍城
|往年9月
|往年8月至9月
首輪：往年10月
次輪：往年11月
|保良局林文燦英文小學
|拔萃男書院附屬小學
|九龍城
|往年9月設兩場
|往年9月
|往年10月
|拔萃男書院附屬小學
|保良局陳守仁小學
|油尖旺
|2025年5月3日
|往年8月
首輪：往年10月
次輪：往年12月
|保良局陳守仁小學
|英華小學
|深水埗
|往年6月
|往年7月
|往年9月
|英華小學
|嶺南大學香港同學會小學
|深水埗
|往年5月中旬
|即日起至8月1日
首輪：2025年9月20日
次輪：2025年10月11及18日
|嶺南大學香港同學會小學
|聖瑪加利男女英文中小學
|深水埗
|往年6月
|往年6月至10月
|有待公佈
|聖瑪加利男女英文中小學
|新界
|香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
|沙田
|2025年5月10日舉行兩場
|2025年5月10日至6月30日
首輪：往年9月
次輪：往年10月
|香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
|香港華人基督教聯會真道書院
|西貢
|2025年5月10日舉行兩場（2025年4月24日報名）
|2025年5月10日至7月7日
首輪：2025年9月至10月
次輪：2025年11月
|香港華人基督教聯會真道書院
|播道書院
|西貢
|往年4月發布影片
|往年6月至8月
|往年9月
|播道書院
|保良局陸慶濤小學
|西貢
|往年6月
|往年9月
首輪：往年10月
次輪：往年12月
|保良局陸慶濤小學
|優才（楊殷有娣）書院
|西貢
|2025年5月10日舉行兩場
|2025年5月10日至6月9日
首輪：2025年6月28、29、7月6或6日
次輪：9月下旬至10月上旬
|優才（楊殷有娣）書院
|保良局香港道教聯合會圓玄小學
|屯門
|往年7月
|往年9月
|首輪及次輪：往年9月
|保良局香港道教聯合會圓玄小學
|培僑書院
|沙田
|往年9月
|往年9月
首輪交影片：9月
次輪面試：11月
|培僑書院
|基督教香港信義會宏信書院
|元朗
|往年6月及8月兩場
|2025年7月2日至9月8日
|往年設兩輪面試：10月至11月
|基督教香港信義會宏信書院
|和富慈善基金李宗德小學
|元朗
|往年6月
|往年6月
|往年首輪及次輪：9月
|和富慈善基金李宗德小學
同場加映：保良局陳守仁小學過往面試內容
小一報名2026｜私立小學26/27學年小一入學詳情（排名不分先後）
|學校
|地區
|簡介會/開放日
|報名日期
|面試日期
|其他詳情
|港島
|救恩學校
|中西區
|往年6月設兩場（5月底報名）
|往年6月至7月
|往年9月
|救恩學校
|嘉諾撒聖心學校私立部
|中西區
|有待公佈
|往年8月至9月
|往年10月
|嘉諾撒聖心學校私立部
|聖嘉勒小學
|中西區
|往年7月至9月
|往年10月
|往年11月
|聖嘉勒小學
|聖士提反書院附屬小學
|南區
|往年6月
|往年6月
|首輪及次輪：往年10月
|聖士提反書院附屬小學
|香港真光中學（小學部）
|灣仔
|往年6月
|往年6月
|往年10月
|香港真光中學（小學部）
|高主教書院小學部
|灣仔
|往年7月
|往年8月截止
首輪：往年9月
次輪：往年10月
|高主教書院小學部
|蘇浙小學校
|東區
|有待公佈
|往年9月
|往年10月
|蘇浙小學校
|九龍
|保良局蔡繼有學校
|深水埗
|往年9月
|往年9月
|往年9月
|保良局蔡繼有學校
|啟基學校
|深水埗
|往年11月
|往年7月起
|往年10月
|啟基學校
|崇真小學暨幼稚園
|深水埗
|2025年4月26日
|往年8月截止
|往年8月
|崇真小學暨幼稚園
|新會商會港青基信學校
|深水埗
|有待公佈
|往年10月截止
|往年10月
|新會商會港青基信學校
|九龍禮賢學校
|深水埗
|2025年5月10日
|往年8月截止
|有待公佈
|九龍禮賢學校
|聖方濟各英文小學
|深水埗
|往年不設簡介會
|往年8月至9月
|往年10月
|聖方濟各英文小學
|啟思小學
|九龍城
|2025年5月24日 10：00-15：30
|即日起開始（暫未公佈截止時間）
|小組分階段接見
|啟思小學
|九龍真光中學（小學部）
|九龍城
|有待公佈
|往年8月至10月
首輪：往年10月
次輪：往年11月
|九龍真光中學（小學部）
|天主教聖若望英文書院（小學部）
|九龍城
|有待公佈
|有待公佈
|有待公佈
|天主教聖若望英文書院（小學部）
|九龍塘學校（小學部）
|九龍城
|往年不設簡介會
|往年9月
|往年12月
|九龍塘學校（小學部）
|香港培正小學
|九龍城
|有待公佈
|往年8月結束
|往年8月
|香港培正小學
|民生書院小學
|九龍城
|有待公佈
|有待公佈
|有待公佈
|民生書院小學
|九龍塘宣道小學
|九龍城
|往年不設簡介會
|往年9月
|往年11月
|九龍塘宣道小學
|香港培道小學
|九龍城
|往年9月
|往年8月至10月
|往年10月
|香港培道小學
|聖三一堂小學
|九龍城
|有待公佈
|有待公佈
|有待公佈
|聖三一堂小學
|拔萃女小學
|油尖旺
|往年不設簡介會
|往年8月
首輪：往年10月
次輪：往年11月
|拔萃女小學
|國際基督教優質音樂中學暨小學
|黃大仙
|2025年3月14日（已結束）
|2025年4月26日截止
|2025年6月21日、27日或28日
|國際基督教優質音樂中學暨小學
|德望小學暨幼稚園
|黃大仙
|有待公佈
|2025年5月2日至6月6日
|2025年8月27日、28日
|德望小學暨幼稚園
|聖母小學
|黃大仙
|有待公佈
|往年9月
|有待公佈
|聖母小學
|聖若瑟英文小學
|觀塘
|往年不設簡介會
|往年9月
|有待公佈
|聖若瑟英文小學
|新界
|德萃小學
|大埔
鑽石山校舍：2025年4月26日
旺角校舍：2025年5月17日
大埔校舍：2025年5月24日
|往年10月
|往年10月
|德萃小學
|基督教香港信義會啟信學校
|元朗
|有待公佈
|有待公佈
|有待公佈
|基督教香港信義會啟信學校
同場加映：小一叩門面見家長常見題目
更多相關報道：
小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南 全港417間小班教學學校名單
陸慶濤小學面試｜保良局陸慶濤小學首輪面試 校長公開貼士著重學生1項表現
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：