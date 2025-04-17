小一報名2026｜2026/27年度小一入學全港直資私小　一文看清簡介會/報名日期/面試流程【不斷更新】

【小一入學2026/直資學校/私立小學/簡介會/報名/面試】全港直資及私立小學將舉行2026/27年度小一入學簡介會，TOPick整理全港直資及私立小學明年9月小一入學的簡介會、申請及面試程序等內容，讓家長及早為子女選擇適合的小學。

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小一報名2026｜直資學校26/27學年小一入學詳情（排名不分先後）

學校 地區 簡介會/開放日 報名日期 面試日期 其他詳情 港島 港大同學會小學 東區 2025年5月3日舉行三場 2025年5月3日至24 日 首輪：2025年9月12至13日/14日 次輪：2025年10月14日至11月14日 港大同學會小學 漢華中學（小學部） 東區 往年8至9月 即日起至10月12日 2025年10月中旬 漢華中學（小學部） 聖保羅男女中學附屬小學 南區 往年9月 往年9月 往年：10月至12月 聖保羅男女中學附屬小學 聖保羅書院小學 南區 2025年6月28日（2025年5月12日至13日報名） 往年7月至8月 首輪：往年9月公布詳情 次輪：往年11月 聖保羅書院小學 九龍 福建中學附屬學校 觀塘 往年7月 往年10月 首輪：往年10月 次輪：往年11月 福建中學附屬學校 保良局林文燦英文小學 九龍城 往年9月 往年8月至9月 首輪：往年10月 次輪：往年11月 保良局林文燦英文小學 拔萃男書院附屬小學 九龍城 往年9月設兩場 往年9月 往年10月 拔萃男書院附屬小學 保良局陳守仁小學 油尖旺 2025年5月3日 往年8月 首輪：往年10月 次輪：往年12月 保良局陳守仁小學 英華小學 深水埗 往年6月 往年7月 往年9月 英華小學 嶺南大學香港同學會小學 深水埗 往年5月中旬 即日起至8月1日 首輪：2025年9月20日 次輪：2025年10月11及18日 嶺南大學香港同學會小學 聖瑪加利男女英文中小學 深水埗 往年6月 往年6月至10月 有待公佈 聖瑪加利男女英文中小學 新界 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 沙田 2025年5月10日舉行兩場 2025年5月10日至6月30日 首輪：往年9月 次輪：往年10月 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 香港華人基督教聯會真道書院 西貢 2025年5月10日舉行兩場（2025年4月24日報名） 2025年5月10日至7月7日 首輪：2025年9月至10月 次輪：2025年11月 香港華人基督教聯會真道書院 播道書院 西貢 往年4月發布影片 往年6月至8月 往年9月 播道書院 保良局陸慶濤小學 西貢 往年6月 往年9月 首輪：往年10月 次輪：往年12月 保良局陸慶濤小學 優才（楊殷有娣）書院 西貢 2025年5月10日舉行兩場 2025年5月10日至6月9日 首輪：2025年6月28、29、7月6或6日 次輪：9月下旬至10月上旬 優才（楊殷有娣）書院 保良局香港道教聯合會圓玄小學 屯門 往年7月 往年9月 首輪及次輪：往年9月 保良局香港道教聯合會圓玄小學 培僑書院 沙田 往年9月 往年9月 首輪交影片：9月 次輪面試：11月 培僑書院 基督教香港信義會宏信書院 元朗 往年6月及8月兩場 2025年7月2日至9月8日 往年設兩輪面試：10月至11月 基督教香港信義會宏信書院 和富慈善基金李宗德小學 元朗 往年6月 往年6月 往年首輪及次輪：9月 和富慈善基金李宗德小學

同場加映：保良局陳守仁小學過往面試內容

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小一報名2026｜私立小學26/27學年小一入學詳情（排名不分先後）

學校 地區 簡介會/開放日 報名日期 面試日期 其他詳情 港島 救恩學校 中西區 往年6月設兩場（5月底報名） 往年6月至7月 往年9月 救恩學校 嘉諾撒聖心學校私立部 中西區 有待公佈 往年8月至9月 往年10月 嘉諾撒聖心學校私立部 聖嘉勒小學 中西區 往年7月至9月 往年10月 往年11月 聖嘉勒小學 聖士提反書院附屬小學 南區 往年6月 往年6月 首輪及次輪：往年10月 聖士提反書院附屬小學 香港真光中學（小學部） 灣仔 往年6月 往年6月 往年10月 香港真光中學（小學部） 高主教書院小學部 灣仔 往年7月 往年8月截止 首輪：往年9月 次輪：往年10月 高主教書院小學部 蘇浙小學校 東區 有待公佈 往年9月 往年10月 蘇浙小學校 九龍 保良局蔡繼有學校 深水埗 往年9月 往年9月 往年9月 保良局蔡繼有學校 啟基學校 深水埗 往年11月 往年7月起 往年10月 啟基學校 崇真小學暨幼稚園 深水埗 2025年4月26日 往年8月截止 往年8月 崇真小學暨幼稚園 新會商會港青基信學校 深水埗 有待公佈 往年10月截止 往年10月 新會商會港青基信學校 九龍禮賢學校 深水埗 2025年5月10日 往年8月截止 有待公佈 九龍禮賢學校 聖方濟各英文小學 深水埗 往年不設簡介會 往年8月至9月 往年10月 聖方濟各英文小學 啟思小學 九龍城 2025年5月24日 10：00-15：30 即日起開始（暫未公佈截止時間） 小組分階段接見 啟思小學 九龍真光中學（小學部） 九龍城 有待公佈 往年8月至10月 首輪：往年10月 次輪：往年11月 九龍真光中學（小學部） 天主教聖若望英文書院（小學部） 九龍城 有待公佈 有待公佈 有待公佈 天主教聖若望英文書院（小學部） 九龍塘學校（小學部） 九龍城 往年不設簡介會 往年9月 往年12月 九龍塘學校（小學部） 香港培正小學 九龍城 有待公佈 往年8月結束 往年8月 香港培正小學 民生書院小學 九龍城 有待公佈 有待公佈 有待公佈 民生書院小學 九龍塘宣道小學 九龍城 往年不設簡介會 往年9月 往年11月 九龍塘宣道小學 香港培道小學 九龍城 往年9月 往年8月至10月 往年10月 香港培道小學 聖三一堂小學 九龍城 有待公佈 有待公佈 有待公佈 聖三一堂小學 拔萃女小學 油尖旺 往年不設簡介會 往年8月 首輪：往年10月 次輪：往年11月 拔萃女小學 國際基督教優質音樂中學暨小學 黃大仙 2025年3月14日（已結束） 2025年4月26日截止 2025年6月21日、27日或28日 國際基督教優質音樂中學暨小學 德望小學暨幼稚園 黃大仙 有待公佈 2025年5月2日至6月6日 2025年8月27日、28日 德望小學暨幼稚園 聖母小學 黃大仙 有待公佈 往年9月 有待公佈 聖母小學 聖若瑟英文小學 觀塘 往年不設簡介會 往年9月 有待公佈 聖若瑟英文小學 新界 德萃小學 大埔 鑽石山校舍：2025年4月26日 旺角校舍：2025年5月17日 大埔校舍：2025年5月24日 往年10月 往年10月 德萃小學 基督教香港信義會啟信學校 元朗 有待公佈 有待公佈 有待公佈 基督教香港信義會啟信學校

同場加映：小一叩門面見家長常見題目

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