飛機禁忌︱空姐揭搭飛機3大超危險行為　喺呢個位自拍隨時冇命！

【旅遊攻略/飛機禁忌】不少網紅為了吸引流量，不顧公共安全進行拍攝，一名退役空服員早前在社交平台拍片，批評3種近期流行的「網紅行為」，不但惹怒機組人員，分分鐘危及生命安全！

飛機禁忌︱空姐分享3大危險行為

根據《每日郵報》報道，英國維珍航空（Virgin Atlantic）一名退役空服員Taylor Skye指出3項危險行為。點擊大圖睇3大危險行為：

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1.讓嬰兒睡在機艙地板上

她形容該行為「瘋狂又危險」，因為飛機有可能會在幾分鐘內驟降數千呎，將嬰兒放在地上，完全是罔顧嬰兒生命安危。

2.在飛機洗手間鏡子上塗鴉

Taylor指，許多恐攻案例都會在洗手間鏡子上寫字，現在有些年輕人單純為了樂趣，故意寫下「炸彈」等的危險字眼，令航班迫降。她表示2010年4月從休士頓飛往華府的美國大陸快捷航空（Comtinental Express）的航班，就發生疑似恐攻事件被迫改降，當中的原因就是有乘客在洗手間鏡子上寫下「炸彈」字眼，徹查下發現根本沒有爆炸物，而類似事件不止發生一次。

3.在飛機發動機附近自拍

她警告，發動機推有數萬馬力，運轉時會產生強大的吸力，即使是地勤人員也需要保持至少10米的距離，拍照者若太靠近恐會遭吸入，該行為已嚴重違反地面安全規例。

此外，Taylor也提到，有乘客要求空服員代抱嬰兒如廁遭拒而被怒罵，但根據規定，空服員不得隨意抱小孩，若有必要，必須先找到安全座位並繫上安全帶，才能將孩子抱在腿上。另外，她也不建議乘客攜帶大型汽車座椅上機，以免在緊急疏散時阻礙逃生。

同場加映：空姐揭9類乘客最易被拒絕登機

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