定格動畫比賽｜逾2000學童籲保育海洋盡顯STEAM潛能　聖紀文小學及陳瑞祺（喇沙）小學奪金  

【全港定格動畫創作比賽/STEAM/海洋保育/小導演/PRISTER】新一代定格動畫小導演終於誕生！「第四屆全港定格動畫創作比賽」圓滿成功，今年比賽的主題為「海洋保育」，鼓勵學生以定格動畫引起大眾對海洋保育的關注和興趣，並培養學生的STEAM思維。比賽反應熱烈，收到來自幼稚園和小學共超過2000位同學報名。經過專業評審團的甄選，最終73隊作品脫穎而出，不少創意非凡的學生運用出色的劇本和豐富的畫面製作出別出心裁的作品，展現對海洋保育的熱切關注。頒獎典禮於日前順利舉行，邀請到各界重量級人士一同見證本屆得獎者誕生（得獎名單詳見下文），場面熱鬧。

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星級評審點評：創意無限 保育意識強

「第四屆全港定格動畫創作比賽」由普斯特有限公司（PRISTER）主辦，香港海事博物館協辦，並獲得語文教育及研究常務委員會（語常會）的支持及語文基金撥款。為表揚得獎學生，大會在旺角希爾頓花園酒店二樓宴會廳舉行頒獎典禮，更邀請到全國人大代表陳曉峰先生， BBS， MH， JP擔任主禮嘉賓；觀塘區議員賴永春校長， MH 、智慧城市聯盟會長楊文銳先生， MH、數碼港數碼娛樂高級經理梁德明先生、安基司教育集團執行校董兼保良局總理蔡加敏女士擔任頒獎嘉賓；衞理中學校長藍正思校長、香港中文大學校友會聯會張煊昌中學校長梁國豪校長、聖愛德華天主教小學榮休校長馮立榮校長、亞洲著名製片人馮廣進先生、香港海事博物館教育主管李小燕小姐擔任評審，連同各支持機構代表、得獎學校校長、師生及家長，一同出席頒獎典禮，鼓勵得獎學生。

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全國人大代表勉勵學生繼續發揮創意

主禮嘉賓全國人大代表陳曉峰先生， BBS， MH， JP及評審代表藍正思校長在致辭時，勉勵一眾學生在未來繼續發揮創意，積極探索STEAM領域，並將海洋保育的意識傳播開去。

普斯特有限公司創辦人兼行政總裁許佩珊女士以主辦機構身份致辭，她衷心感謝各界支持，尤其語常會的贊助，讓學生在創作定格動畫的過程中，寓學習於娛樂，提升兩文三語及STEAM知識技能。她強調，在人工智能時代，清晰的語言指令至關重要，兩文三語能力更是不可或缺。許佩珊女士感謝18間支持學校及香港海事博物館的協助，令比賽報名人數突破2000人，逾4000名學生參與工作坊。她欣慰地看到不少參賽者持續參與比賽，共同成長。

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許佩珊女士祝賀所有入圍及得獎同學，她強調贏得比賽固然欣喜，過程中的成長與突破更重要，這是讓自己強大的，積極的學習態度才是關鍵。最後，她透露第五屆比賽的籌備工作已經展開，期待為學生帶來更精彩的學習體驗。

各組別金獎得主 透過創意籲關注海洋保育

親子組金獎由天主教聖瑪加利大幼稚園樊誠致、樊承臻奪得，作品《海洋的呼喚》講述一個關於友情、環保與希望的動人故事，呼籲大家攜手守護海洋。

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初小組金獎作品《海洋小英雄》，由聖公會聖紀文小學的黃湙喬、譚健揚、謝鎮楠、全雅文製作，故事講述兩位小學生在學校認識到海洋污染問題後，決心採取行動保護海洋。

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高小組金獎則由陳瑞祺（喇沙）小學陳見宙、布芯瑤、徐天兒、陳廷殷的《拯救鯊魚大行動》奪得，講述美人魚運用魔法和歌聲，從盜獵者手中拯救鯊魚的奇幻故事，帶出反魚翅的訊息。

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三組金獎作品題材新穎、故事引人入勝，製作技巧成熟，充分展現學生的創意和對海洋保育的熱切關注。

小導演分享創作喜悅與挑戰

勇奪初小組潛力無限獎的拔萃女小學三年級張芷瑜及四年級程萱怡表示，首次接觸定格動畫，從零開始學習，過程中學會團隊合作的重要，並克服製作動物跳入水等技術難關，享受創作的喜悅。她們表示，雖然未獲得金獎，但參與過程已獲益良多，未來會繼續努力，創作更多精彩的定格動畫。

陳瑞祺（喇沙）小學六年級陳廷殷及四年級陳見宙，憑藉出色作品勇奪高小組金獎。他們表示，獲獎感到驚喜，並分享了製作過程中的挑戰，例如鏡頭擺位及時間管理等。陳廷殷更提到，爸爸曾教他製作定格動畫，但今次參賽讓他更深入了解定格動畫的技巧，並學習到團隊合作的重要性。

得獎作品觀賞：

初小組得獎作品片段：按此

高小組得獎作品片段：按此

親子組得獎作品片段：按此

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按5範疇選優勝者 創意拍攝技巧不可缺

今屆比賽吸引超過2000名幼稚園及小學學生報名參加，比賽分別在親子組、初小組及高小組各選出金、銀、銅及其他獎項，更在每一組別評選出最佳拍攝、最佳配音、最佳編劇、最具網絡人氣獎，得獎作品由來自不同界別的專業評審按照「拍攝技巧」、「劇情」、「美術效果」、「創意」、「聲音演繹」等範疇嚴格選出。

為鼓勵社區參與，本屆比賽特設「最具網絡人氣獎」，讓公眾投票選出優秀作品，評選方式結合人氣投票（50%）及影片點閱率（50%），綜合考量作品的受歡迎程度和網絡傳播力。

另外為感謝學校和師生的支持，大會亦頒發了最積極參與學校獎。在場的來賓見證本屆得獎者誕生，校長、師生和家長一同分享喜悦，各個組別的金獎作品更於頒獎典禮播放，讓一眾來賓共同親睹學生的傑出表現。

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