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網絡暴力｜00後殘疾人妻懷孕遭網暴「生怪胎」　丈夫痛心：有子宮就有資格當媽

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 50 分鐘前

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【殘疾人士／懷孕／歧視】福建晉江一名00後女子「甜甜」因3歲時不慎跌入石灰池，導致雙手燒傷需截肢。而長大後的她已婚，並懷孕9個月，即將臨盆。甜甜與丈夫在短片平台上分享孕期生活，卻因殘疾身份遭受網民惡意攻擊，質疑其生育資格。惟夫妻選擇正面回應輿論，丈夫更心痛發文指：「只要有子宮，就有資格做母親」。

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據內媒《生活幫》報道，福建晉江00後女子甜甜（網名）因3歲時不慎跌入石灰池，雙手需要燒傷截肢。即使如此，甜甜仍鍛鍊出生活能力，可以用前肢完成梳洗、烹飪、包餃子、炒菜等日常動作。

她與年長7歲的丈夫相戀後，兩人透過抖音平台以「甜妹and琛哥」記錄生活點滴，對方更在合照中展示了甜甜的手，試圖消除世俗對殘疾人士的偏見，亦希望甜甜可以對自己更自信。

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殘疾懷孕｜網民1原因斥不應產子：孩子注定受苦

兩人婚後生活美滿，不久便傳出喜訊，即使孕吐嚴重時期，甜甜仍會堅持協助丈夫工作，為他打包貨物、操作智能手機拍攝剪輯影片，每日更新3條內容等。

目前甜甜已懷孕9個月、即將臨盆，兩人開始佈置嬰兒房間、改造尿布台配備固定綁帶、準備哺乳枕等等，惟不少網民見到「甜甜」夫妻影片後，卻紛紛質疑她「都這樣了還生孩子」、「你當了媽也照顧不了小孩」、「繁殖最重要，你沒有手怎麼照顧娃」，甚至有人詛咒胎兒「殘疾基因會遺傳」、「孩子注定受苦」、「生怪胎」等等。

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殘疾懷孕｜夫妻堅定回應惡評

面對種種惡評，甜甜丈夫日前發布影片回應，心痛妻子被罵、斥責網民：「只要有子宮，就有資格當母親！你憑什麼罵我，還詛咒我？」又強調生育權是基本人權，不是四肢健全者的特權。

丈夫亦坦言，夫妻曾諮詢過兒童心理專家，相信孩子在父母相互扶持的環境中，能夠理解生命多樣性；而甜甜亦堅強回應：

我會讓孩子知道，媽媽能用雙臂擁抱他，就像擁抱整個世界。

夫妻態度最終感動部分網民，不少人開始回應表示支持，主動提出捐款、捐物資，部分醫院提供產後護理協助，幫助夫妻迎接新生。

同場加映｜3大方法改善妊娠不適

註冊中醫師黃晶晶指出，受荷爾蒙改變的關係，孕婦在懷孕初期會較容易出現孕吐、疲勞、嗜睡、工作注意力不集中，甚至頭暈等症狀。中醫角度認為是胎元初凝，氣血凝聚胞宮，令平時所用氣血有失平衡，因此更易困乏。如果準媽媽本身氣血不足、腎氣不足、脾胃虛弱等，中醫建議除靜養，更應該適當地調養補身。針對妊娠不適，黃醫師又分享以下3大方法改善妊娠不適︰

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資料來源：微博@生活幫抖音@甜妹and 琛哥

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