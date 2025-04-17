香港景點｜驚現港版富士山？！　網民：暫未能返家鄉望梅止渴【附交通詳情】

不少港人假期喜歡「返鄉下」到日本旅遊，富士山作為最著名的景點之一，則是遊客「必打卡」的行程。近日，有網民在Threads發相，分享家人日前拍攝的「港版富士山」，笑稱「暫時未能返家鄉，唯有望梅止渴」。

圖片引起網民熱議，不少網民驚呼與富士山十分相似，直言：「又一個打卡熱點」；還有人留言分享自己拍攝的類似作品。

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小眾景點｜港島東驚現港版富士山

樓主分享圖片指，「美膚的作品，他說這是香港的富士山，展示未能返家鄉，唯有望梅止渴吧！」

從圖片所見，拍攝者於鲗鱼涌健康東街影相，與富士山相似的山則是位於九龍東的飛鵝山。

▲ 有網民在港島東區一處影下與富士山相似風景。（取自Threads）

拍攝者視角下的飛鵝山，山體輪廓與富士山十分相似，加之當時山頂恰巧有雲層覆蓋，彷彿置身富士山腳下；有網民笑稱，畫面中銀色房頂的啟德郵輪碼頭「可以扮新幹線」。

小眾景點｜網民驚嘆：第一眼以為真係日本

該作品引起網民熱議，紛紛驚嘆飛鵝山與富士山相似，「好像耶，近鄉情更怯」、「第一眼以為真係日本」、「靚圖」、「以前嚟過又無留意到咁嘅景色，真係好靚」、「呢張相真係影得好似富士山吖」、「好特別」、「太美了吧」、「又變打卡熱點了」。

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小眾景點｜具體地址及交通詳情

作品拍攝地點位於港島鲗鱼涌附近的健康東街，近北角消防局，可乘搭港鐵港島線至鲗鱼涌站，從C出口步行約5分鐘抵達；或乘搭巴士於「健康邨站」、「模範邨英皇道站」落車；或乘搭電車至「健康東街」落車。

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