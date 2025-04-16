  • 27°C
香港時間：2025416日 (三) 15:58

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財案2025｜立法會恢復二讀辯論　陳克勤籲吸引新企業新人才來港

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（資料圖片）

立法會恢復二讀辯論財政預算案，多名議員發言支持。民建聯議員陳克勤，美國挑起的關稅戰，對香港支柱產業造成一定衝擊，認為特區要拓展新經貿關係，包括中東、東盟及一帶一路國家等，吸引新企業及人才來港。 

陳克勤表示，財赤之下需要開源，應該所有政府部門一同拼經濟、謀發展。他舉例，保安局近日調整入境政策，實行特邀人士入境便利計劃，發出240個邀請，對象涵蓋工業、投資、法律行業的專業人士，及環境生態局可鼓勵環保業界提升技術，做到自負盈虧。

他重申希望所有政策局可以努力開源，尤其現時美國推行關稅戰，衝擊香港的傳統支柱產業，特區政府要以更積極主動的政策措施，向世界展示香港是開放自由的經濟體。

選委界議員簡慧敏表示，在巨大財政赤字下，雖然預算案提出到2027/28年度累計削減7%的經常性開支，但認為要持續審視進一步削減空間，建議檢視公務員薪酬調整機制，及增薪點制度，提升公務員表現。她又指，支持政府以能者多付原則適度開源，檢視停車咪表收費等，但關注部份開源源措施具爭議性，建議政府因時制宜，多聽持份者聲音。

童學園
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

狄志遠：反對一刀切方式削社福開支

新思維社福界議員狄志遠認為，政府以「一刀切」方式削減社福開支的做法並不恰當，沒有致力向基層市民提供完善的保護網。他指理解並支持特區政府推行人力資源重組及改革流程，以減低政府運作成本，但是在過程中必須符合社會整體利益，而不是只訂定單一標準，沒有考慮各部分的優先次序及社會需求，一刀切削減。

他希望明年、後年，當政府的財政穩定時，財爺能體諒社福界及基層市民的困難，馬上取消削減福利開支的措施，讓業界有更大的空間及條件，滿足基層市民在生活上的需要。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

狄志遠 民建聯 保安局 關稅 東盟 香港 財政預算案 立法會 陳克勤 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月16日 時間12:05）
遊日注意｜日本出境Hand Carry違禁品一覽　1類食品無論寄艙手提都禁止
遊日注意｜日本出境Hand Carry違禁品一覽　1類食品無論寄艙手提都禁止
會厭炎｜26歲女打邊爐後急性會厭炎發作求診到死僅10分鐘　醫生揭致命關鍵：與飲食無關
會厭炎｜26歲女打邊爐後急性會厭炎發作求診到死僅10分鐘　醫生揭致命關鍵：與飲食無關
港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討
港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 暴瘦現身家事法庭5字回應婚變