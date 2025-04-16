財案2025｜立法會恢復二讀辯論　陳克勤籲吸引新企業新人才來港

立法會恢復二讀辯論財政預算案，多名議員發言支持。民建聯議員陳克勤，美國挑起的關稅戰，對香港支柱產業造成一定衝擊，認為特區要拓展新經貿關係，包括中東、東盟及一帶一路國家等，吸引新企業及人才來港。

陳克勤表示，財赤之下需要開源，應該所有政府部門一同拼經濟、謀發展。他舉例，保安局近日調整入境政策，實行特邀人士入境便利計劃，發出240個邀請，對象涵蓋工業、投資、法律行業的專業人士，及環境生態局可鼓勵環保業界提升技術，做到自負盈虧。

他重申希望所有政策局可以努力開源，尤其現時美國推行關稅戰，衝擊香港的傳統支柱產業，特區政府要以更積極主動的政策措施，向世界展示香港是開放自由的經濟體。

選委界議員簡慧敏表示，在巨大財政赤字下，雖然預算案提出到2027/28年度累計削減7%的經常性開支，但認為要持續審視進一步削減空間，建議檢視公務員薪酬調整機制，及增薪點制度，提升公務員表現。她又指，支持政府以能者多付原則適度開源，檢視停車咪表收費等，但關注部份開源源措施具爭議性，建議政府因時制宜，多聽持份者聲音。

狄志遠：反對一刀切方式削社福開支

新思維社福界議員狄志遠認為，政府以「一刀切」方式削減社福開支的做法並不恰當，沒有致力向基層市民提供完善的保護網。他指理解並支持特區政府推行人力資源重組及改革流程，以減低政府運作成本，但是在過程中必須符合社會整體利益，而不是只訂定單一標準，沒有考慮各部分的優先次序及社會需求，一刀切削減。

他希望明年、後年，當政府的財政穩定時，財爺能體諒社福界及基層市民的困難，馬上取消削減福利開支的措施，讓業界有更大的空間及條件，滿足基層市民在生活上的需要。

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