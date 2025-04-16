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地盤意外｜屋宇署誤以為勞工處主動交資料於是無跟進　申訴署揭10年僅1宗處分

港聞

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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本港地盤每年都有多宗工業意外。（梁偉榮攝）

2011至2021年間平均每年有20宗建造業致命工業意外，但屋宇署只就1宗個案採取過1次紀律處分。申訴專員公署揭發，屋宇署誤以為勞工處會提交每宗個案的詳細資料，職員又沒主動向勞工處索取資料，因此沒有跟進。

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同期平均每年20宗建造業意外

2002年，屋宇署與勞工處就建築安全表現欠佳的註冊承建商，訂立了紀律處分轉介機制。機制分兩部份，第一項準則是，承建商在連續6個月內於單一地盤觸犯5項或以上涉及與建築工程相關的勞工安全罪行而被定罪。第二項準則是，建築工程涉及嚴重事故的勞工安全罪行而被定罪。承建商違反任何一項準則，屋宇署都可以進行紀律處分。

自2007年4月起，因應屋宇署的要求，勞工處提供的資料進一步包括相關定罪記錄是否涉及致命意外。屋宇署分析相關資料，以判斷是否考慮進行紀律處分。

然而申訴專員公署指，2011至2021年，屋宇署只就1宗個案向註冊承建相進行紀律處分，同期每年平均發生20宗建造業致命工業意外。

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勞工處提供摘要表後　屋宇署無提要求

公署向勞工處查詢，勞工處指按屋宇署要求，在上述時段內按第一項準則提交了兩個被定罪承建商的資料，而在2003至2008年間，亦根據第二項準則提交了7個被定罪承建商的資料。此外，勞工處可應屋宇署要求提供資料。

公署研究了2012至2014年勞工處轉介屋宇署、符合第二項準則的個案，發現屋宇署收到每個月提供的個案摘要表後，並沒有向勞工處索取進一步資料，亦沒有考慮是否要展開紀律處分。屋宇署承認，誤以為勞工處會主動提供第二項準則的個案資料，因此職員沒有主動向勞工處索取資料。

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唯一個案6年才完成處分程序

此外，上述唯一一宗紀律處分個案是2009年發生，但要到2015年才完成，歷時超過6年。公署認為當中有多處延誤，指屋宇署在收到勞工處的轉介1年後才完成分析並要求勞工處提供詳細的個案資料，在獲取資料的1年後才徵詢法律意見，顯示程序冗長、效率低下。

申訴專員公署表示，屋宇署從善如流，主動與勞工處釐清轉介機制的程序，並跟進過往遺漏的個案，已經要求勞工處提供2015至2023年，58宗與建築工程有關、涉及地盤死亡事故並已定罪個案的詳細資料。公署建議屋宇署加快處理遺漏的個案，盡快確立需要展開紀律處分程序的個案，並轉介承建商紀律委員會。

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工業意外 勞工處 屋宇署 香港申訴專員公署

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