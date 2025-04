混血肥仔近況︱被指出軌偷食丁彥均後「潛水」　曾達恩更新IG疑回英國獨自慶生

【混血肥仔 / 曾達恩 / 丁彥均 / 丁丁 / 芊蕙子】網台「BBO」創辦人兼YouTuber「混血肥仔」曾達恩(Tommy)在今年2月被爆與公司女主持丁彥均 (丁丁)撐枱腳,之後身在英國的混血肥仔太太「芊蕙子」,在個人社交平台發文冷嘲熱諷。

之後,混血肥仔透露社交平台發文自爆早在去年2月,因生活問題與芊蕙子已達成分居協議,同時表示自己分居後與曾有與異性交往,但彼此了解後沒再進一步發展成情侶。不過,千蕙子繼續狙擊,指控對方在去年10月曾親口承認婚內出軌。

混血肥仔近況︱疑返回英國生活

結果,混血肥仔與丁彥均都分別「潛水」,不過在4月開始,混血肥仔已再次更新個IG,連續2個在周五發文。

從上載相片所見,他拍照打卡地點明顯不在香港,疑借此透露自己已返回英國。

混血肥仔近況︱獨自慶祝生日

在本月15日36歲生日的混血肥仔,在香港時間4月16日凌晨更新IG,寫道:「生日晚飯一人前,Birthday dinner for one,Wishing peace and happiness to you all」

從他上載照片所見,只一個人慶祝,連女兒也沒有在身邊陪伴一起慶祝生日。至於事件另一女角丁彥均,一直未有更新社交平台繼續「潛水」。

