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混血肥仔近況︱被指出軌偷食丁彥均後「潛水」　曾達恩更新IG疑回英國獨自慶生

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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混血肥仔更新IG上載獨自慶生照。

【混血肥仔 / 曾達恩 / 丁彥均 / 丁丁 / 芊蕙子】網台「BBO」創辦人兼YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）在今年2月被爆與公司女主持丁彥均 （丁丁）撐枱腳，之後身在英國的混血肥仔太太「芊蕙子」，在個人社交平台發文冷嘲熱諷。

之後，混血肥仔透露社交平台發文自爆早在去年2月，因生活問題與芊蕙子已達成分居協議，同時表示自己分居後與曾有與異性交往，但彼此了解後沒再進一步發展成情侶。不過，千蕙子繼續狙擊，指控對方在去年10月曾親口承認婚內出軌。

混血肥仔離婚︱古天樂無奈被封「神預言」　混血肥仔丁丁同遊德國與芊惠子踢爆出軌時間吻合

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混血肥仔近況︱疑返回英國生活

結果，混血肥仔與丁彥均都分別「潛水」，不過在4月開始，混血肥仔已再次更新個IG，連續2個在周五發文。

從上載相片所見，他拍照打卡地點明顯不在香港，疑借此透露自己已返回英國。

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混血肥仔近況︱獨自慶祝生日

在本月15日36歲生日的混血肥仔，在香港時間4月16日凌晨更新IG，寫道：「生日晚飯一人前，Birthday dinner for one，Wishing peace and happiness to you all」

從他上載照片所見，只一個人慶祝，連女兒也沒有在身邊陪伴一起慶祝生日。至於事件另一女角丁彥均，一直未有更新社交平台繼續「潛水」。

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