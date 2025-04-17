霆鋒烤腸︱「鋒味派」無添加爆汁烤腸香港登場 謝霆鋒演唱會期間限時優惠$15

【謝霆鋒/鋒味派/謝霆鋒進化演唱會/香港國際試食展】謝霆鋒將於2025年4月24日至27日在香港啟德體育園主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，這是他時隔多年再度舉辦的大型演唱會，並成為首位進駐啟德主場館的亞洲歌手。演唱會期間，在快達食品網上專門店購買「鋒味派」產品可享與試食展同價優惠。

▲ 謝霆鋒自家創立的高端食品品牌「鋒味派」正式登陸香港市場。

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鋒味派攻港｜高品質急凍食品

謝霆鋒自家創立的高端食品品牌「鋒味派」正式登陸香港市場，帶來一系列急凍食品，為香港美食注入新活力與創意。「鋒味派」專注於高品質餐桌美食，致力於打造高端廚房食品第一品牌，產品涵蓋正餐速食、預製食品及甄選禮品三大賽道，並在中國大陸市場取得巨大成功。

鋒味派攻港｜試食展同價優惠

此次進軍香港「鋒味派」急凍產品將於全線city’super、香港國際試食展及快達食品網上專門店發售。4月18日至22日的國際試食展期間，將有特別試食優惠。為支持謝霆鋒的香港演唱會，4月24日至27日演唱會期間，在快達食品網上專門店購買「鋒味派」產品可享與試食展同價優惠。

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鋒味派攻港｜無添加健康美食

「鋒味派」的明星產品是「原味黑豬肉爆汁烤腸」，連續三年獲得全國零售額冠軍，選用山林散養黑豬後腿肉，肉含量超過80%，入口即爆汁且肉質彈牙，無添加色素、澱粉及防腐劑，適合多種烹飪方式，方便在家享用。該產品在香港售價為72港元，試食展優惠價63港元，會場試食價僅15港元一條。

此外，「鋒味派」還有多款特色產品如孜然脆骨味豬肉爆汁烤腸、煙燻蜜汁烤腸、烤雞系列及爆汁蝦肉腸等，均以高品質原料和創新配方打造，無需複雜醃製，最快僅需 3 分鐘加熱，廚房新手也能輕鬆變身大廚，享受美食的樂趣。

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