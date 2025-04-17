  • 25°C
香港時間：2025417日 (四) 17:23

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

霆鋒烤腸︱「鋒味派」無添加爆汁烤腸香港登場 謝霆鋒演唱會期間限時優惠$15

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【謝霆鋒/鋒味派/謝霆鋒進化演唱會/香港國際試食展】謝霆鋒將於2025年4月24日至27日在香港啟德體育園主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，這是他時隔多年再度舉辦的大型演唱會，並成為首位進駐啟德主場館的亞洲歌手。演唱會期間，在快達食品網上專門店購買「鋒味派」產品可享與試食展同價優惠。

謝霆鋒自家創立的高端食品品牌「鋒味派」正式登陸香港市場。

最新影片︰

童學園
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

鋒味派攻港｜高品質急凍食品

謝霆鋒自家創立的高端食品品牌「鋒味派」正式登陸香港市場，帶來一系列急凍食品，為香港美食注入新活力與創意。「鋒味派」專注於高品質餐桌美食，致力於打造高端廚房食品第一品牌，產品涵蓋正餐速食、預製食品及甄選禮品三大賽道，並在中國大陸市場取得巨大成功。

鋒味派攻港｜試食展同價優惠

此次進軍香港「鋒味派」急凍產品將於全線city’super、香港國際試食展及快達食品網上專門店發售。4月18日至22日的國際試食展期間，將有特別試食優惠。為支持謝霆鋒的香港演唱會，4月24日至27日演唱會期間，在快達食品網上專門店購買「鋒味派」產品可享與試食展同價優惠。

點擊圖片放大
+12
+11

鋒味派攻港｜無添加健康美食

「鋒味派」的明星產品是「原味黑豬肉爆汁烤腸」，連續三年獲得全國零售額冠軍，選用山林散養黑豬後腿肉，肉含量超過80%，入口即爆汁且肉質彈牙，無添加色素、澱粉及防腐劑，適合多種烹飪方式，方便在家享用。該產品在香港售價為72港元，試食展優惠價63港元，會場試食價僅15港元一條。

此外，「鋒味派」還有多款特色產品如孜然脆骨味豬肉爆汁烤腸、煙燻蜜汁烤腸、烤雞系列及爆汁蝦肉腸等，均以高品質原料和創新配方打造，無需複雜醃製，最快僅需 3 分鐘加熱，廚房新手也能輕鬆變身大廚，享受美食的樂趣。

更多精彩內容︰

謝霆鋒演唱會｜4月啟德個唱宣布加開一場　2月19日公售攻略

謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代｜14歲Quintus高過媽媽搭膊頭好溫馨　張柏芝狀態似20歲少女：唔似生完第四胎
17:19 2024/12/30
星二代｜14歲Quintus高過媽媽搭膊頭好溫馨　張柏芝狀態似20歲少女：唔似生完第四胎
星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸
12:40 2025/01/08
星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
19:58 2025/02/12
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
謝霆鋒演唱會｜4月啟德個唱宣布加開一場　2月19日公售攻略
19:28 2025/02/14
謝霆鋒演唱會｜4月啟德個唱宣布加開一場　2月19日公售攻略

你可能感興趣

星二代｜14歲Quintus高過媽媽搭膊頭好溫馨　張柏芝狀態似20歲少女：唔似生完第四胎
17:19 2024/12/30
星二代｜14歲Quintus高過媽媽搭膊頭好溫馨　張柏芝狀態似20歲少女：唔似生完第四胎
星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸
12:40 2025/01/08
星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
19:58 2025/02/12
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
謝霆鋒 啟德體育園 美食 網上購物 市場拓展 歌手 色素 演唱會 防腐劑 演唱會

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來