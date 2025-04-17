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蟹足腫｜聯合手術電療有效治療蟹足腫　復發率大幅降低

健康資訊

發布時間： 2 小時前

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蟹足腫是一種常見且令人困擾的皮膚問題，釘耳窿、生暗瘡甚至日常剃鬚，這些微細的傷口都可能誘發異常增生的疤痕組織。雖然蟹足腫是良性的，但腫塊可能會隨時間增大，影響患者的外觀、活動能力及心理健康。有醫生指出，現時透過外科手術結合術後放射治療，能夠將復發率大幅降低至不足10%。

蟹足腫是一種異常增生的疤痕組織，常見於手術疤痕、穿耳、生暗瘡及燒傷等皮膚受損部位。臨床腫瘤科專科吳雲英醫生指出，任何程度的皮膚受損都可以導致蟹足腫，其形成可能與傷口癒合機制或基因有關，患處的纖維母細胞過度活躍，導致產生過量的骨膠原蛋白和細胞因子，以及不正常血管生長，便會形成蟹足腫。另有研究顯示，亞洲裔及非洲裔的發病率較高。

蟹足腫不僅影響外觀，還可能引起痕癢、疼痛及反覆發炎，嚴重者影響睡眠及活動能力。其疤痕通常超過原本傷口範圍，並可逐漸增大，對患者造成身心困擾。

釘耳窿、生暗瘡甚至日常剃鬚都可能誘發異常增生的疤痕組織。

傳統治療的挑戰

目前治療蟹足腫的方法包括矽膠疤痕貼、壓力治療、冷凍治療及類固醇注射等。整形外科專科劉肇基醫生指出，這些方法雖能舒緩症狀，但存在一定的限制。例如冷凍治療可能導致患處出現潰瘍或水泡，需額外護理；類固醇注射需重複進行，並可引發副作用如皮膚變薄及永久性顏色改變；而單純手術切除則會創造新的傷口，導致蟹足腫再次形成。若無輔助治療，復發率可高達80%至100%。

聯合治療減復發機會

劉醫生指，除了以上方法，近年可以透過聯合治療，即通過手術切除徹底移除纖維化組織，術後結合放射治療，干預纖維母細胞活動，從而有效降低復發率。吳醫生指出，放射治療通常在術後24小時內開始，需連續三至四次，每次僅10分鐘，治療中可使用淺層X光或電子進行電療，並會使用量身定制的鉛片來保護周圍的正常皮膚。

吳醫生補充，儘管電療屬於輻射，但由於劑量非常低，根據成人蟹足腫治療的歷史數據顯示，並不會增加罹患癌症的風險；而且副作用輕微，包括短期皮膚發紅及長期色素沉澱。

早前有女子因耳朵蟹足腫反覆復發，影響佩戴眼鏡及日常生活。其後，她接受聯合治療，目前傷口癒合良好，僅有輕微色素沉澱，生活質素顯著提升。另有一名患者早前因胸前蟹足腫而引發痕癢及痛楚，嚴重影響睡眠及生活，接受聯合治療後，症狀完全改善，無需再覆診。

左起：臨床腫瘤科專科吳雲英醫生，整形外科專科劉肇基醫生。

欄名 : 健康專家專欄

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