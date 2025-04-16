  • 25°C
香港時間：2025416日 (三) 17:43

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

違例泊車｜消息指「牛肉乾」擬加至400元　超速罰款增5成

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

消息指「牛肉乾」擬加至400元。

財政預算案提到將檢討交通違例事項定額罰款。消息指政府擬將違例泊車「牛肉乾」罰款金額由320元，加25%至400元，超速罰款亦擬大幅提升5成，私家車停車收費錶亦擬由每節2元倍增至每節4元，目標今年內完成修訂，立法會交通事務委員會將於下周五（25日）開會討論細節。

運輸及物流局今（16日）在社交平台發文表示，本港交通違例罰款和咪錶收費已超過30年沒有調整，期間通脹達70%，與其他國際城市相比，香港交通違例罰款水平明顯偏低。

以違例泊車為例，新加坡、倫敦和澳洲新南威爾斯州的罰款水平，最高達香港水平的10倍；而超速駕駛罰款水平最高達香港水平的22倍。

點擊圖片放大
+3
+2

局方建議調整咪錶最高收費，局方指全港約兩萬個咪錶泊位使用率高達90%，由於現時咪錶收費遠低於一般停車場，不少駕駛者會「兜圈」或「雙行泊車」等候錶位，甚至長時間佔用錶位，阻塞交通之餘，亦妨礙其他駕駛者使用錶位。

另外，政府持續增加咪錶泊位，過去數年已增加超過2000個，並推行短、中、長期措施以提升泊位供應。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

運輸及物流局 財政預算案 運輸 通脹 社交平台 網絡熱話 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月16日 時間12:05）
遊日注意｜日本出境Hand Carry違禁品一覽　1類食品無論寄艙手提都禁止
遊日注意｜日本出境Hand Carry違禁品一覽　1類食品無論寄艙手提都禁止
會厭炎｜26歲女打邊爐後急性會厭炎發作求診到死僅10分鐘　醫生揭致命關鍵：與飲食無關
會厭炎｜26歲女打邊爐後急性會厭炎發作求診到死僅10分鐘　醫生揭致命關鍵：與飲食無關
港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討
港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 暴瘦現身家事法庭5字回應婚變
鄭中基余思敏離婚︱鄭中基驚傳與余思敏離婚　 暴瘦現身家事法庭5字回應婚變