違例泊車｜消息指「牛肉乾」擬加至400元　超速罰款增5成

財政預算案提到將檢討交通違例事項定額罰款。消息指政府擬將違例泊車「牛肉乾」罰款金額由320元，加25%至400元，超速罰款亦擬大幅提升5成，私家車停車收費錶亦擬由每節2元倍增至每節4元，目標今年內完成修訂，立法會交通事務委員會將於下周五（25日）開會討論細節。

運輸及物流局今（16日）在社交平台發文表示，本港交通違例罰款和咪錶收費已超過30年沒有調整，期間通脹達70%，與其他國際城市相比，香港交通違例罰款水平明顯偏低。

以違例泊車為例，新加坡、倫敦和澳洲新南威爾斯州的罰款水平，最高達香港水平的10倍；而超速駕駛罰款水平最高達香港水平的22倍。

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局方建議調整咪錶最高收費，局方指全港約兩萬個咪錶泊位使用率高達90%，由於現時咪錶收費遠低於一般停車場，不少駕駛者會「兜圈」或「雙行泊車」等候錶位，甚至長時間佔用錶位，阻塞交通之餘，亦妨礙其他駕駛者使用錶位。

另外，政府持續增加咪錶泊位，過去數年已增加超過2000個，並推行短、中、長期措施以提升泊位供應。

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