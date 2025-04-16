校園動態｜伯特利中學師生與房屋局副局長縫製窗簾送簡約公屋居民賀入伙

【伯特利中學/東華三院/簡約公屋/攸壆/關愛社區/正能量】獲編配簡約公屋攸壆路項目的居民正積極籌備入伙，附近的鄰居也正在準備窩心的入伙禮物送給居民。

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房屋局局長何永賢在個人社交網發文，房屋局副局長戴尚誠(Victor)去到攸壆項目旁的伯特利中學，與該校師生齊齊製作窗簾送給入伙居民。Victor當日在現場看到同學由量度、剪布、縫紉都一絲不苟。看似將布料送上縫紉機就「水到渠成」，但Victor嘗試親手製作後，才發現當中的控制不易，在學生分享心得下，Victor也成功製作好「窗簾頭」，為攸壆項目居民的安居再添一分力。

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是次的暖心活動，除了要感謝伯特利中學師生的熱心支持外，也要多謝營運機構之一的東華三院聯繫布商，及布商慷慨捐贈布料。Victor說，這些窗簾度窗訂造，不止能遮光和點綴攸壆住戶的新家，更是一份溫暖的鄰里情，而每天早上揭開花款不同的窗簾，也像是住戶展開多彩生活的期盼。Victor也相信，這對學生是意義深刻的教育活動，用行動傳遞愛心，在親手縫紉中，思考自己與鄰里、與社區的連繫。

伯特利中學｜師生製窗簾賀入伙 為社區添溫情

此外，同事日前也和我分享簡約公屋攸壆路的流動銀行車已正式啟用，住戶現在可以在區內享受基本的銀行服務，包括存款、提款和轉賬等，讓生活更便利。

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硬件齊備，軟件支援充足，再加上社會各界的關心支持，我們相信簡約公屋攸壆路項目居民，一定能展開更有盼望的新生活。

資料來源：房屋局局長何永賢Facebook專頁貼文

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