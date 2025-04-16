政府財赤｜職訓局9月加學費5.5%應對削撥款　茶果嶺校舍將延期落成

財赤下教育撥款遭削減，職業訓練局（VTC）表示，為應對政府撥款削減，下學年學費將上調5.5%，至約3萬元水平。職訓局稱已10年沒有調整學費，亦不排除之後會再加學費。職訓局茶果嶺校舍亦受政府財赤影響而未能如期落成。

政府財赤下，政府對職業訓練局在未來三年會減少3.5億元。職訓局今日（16日）舉行傳媒聚會，職訓局執行幹事唐智強透露，為應對政府削減撥款，職訓局下學年學費將上調5.5%，調整後學費平均約三萬元，加幅是參考八大學費調整。

唐智強：不排除之後再加 不會有學生因加學費不能就學

唐指，職訓局自2015／16學年起已未曾調整學費，未來會逐年檢視學費水平，至於再下一個學年會否再調整學費，他明言不排除可能性，又形容加學費是「需要考慮的選項」，但強調會審慎考慮加幅，亦相信加幅百分比不會高達兩位數，並強調有機制協助家庭經濟有需要的學生，不會有學生因加學費而不能就學。

不過，唐稱職訓局有6至7成收入源自政府撥款，今次調整學費仍難以彌補政府撥款減少的缺口。另外，職訓局亦會考慮開設更多在職培訓課程開源，增加收入。

除了開源，唐智強稱職訓局亦有會節流，其中一個節流方向是透過運用人工智能（AI）提高工作效率。校方將為所有教職員按其專業需要提供培訓，從而改善課前準備、教學和評估等。人手方面，唐智強稱會按需要仔細衡量逼切性增加人手。

聯絡業界尋找捐贈減開支

職訓局下學年陸續有新教學設施啟用和落成，包括香港專業教育學院（IVE）青衣分校的氫能教學設施，以及航空及航海教育中心，2026/27學年亦會在屯門分校設立電動車維修實務訓練設施。

唐智強稱，規劃期間亦有「透過不同方法和思維」節省開支，例如飛機引擎「要買的話可能要幾百萬元一套，最後搵到啲『老友記』機構捐贈比我哋。」而所節省金錢將用於購買輪船鍋爐作教學用途。他形容，職訓局與業界連繫緊密，「有時可能人棄我取，例如之後的電動車維修中心，會否並非全部都要購買呢，會否可以聯絡一些夥伴，有一些捐贈？就算不是捐贈，會否也有機會有些折扣呢？」

另外，職訓局在茶果嶺的新校舍已規劃多年，預計2030年落成。唐智強說，受政府財赤影響，政府暫未能批出撥款，茶果嶺校舍會延期落成，未來會繼續爭取政府提供撥款。他又表示，起初興建茶果嶺校舍的條件是向政府歸還IVE觀塘分校和IVE黃克競分校的用地，只要政府不提早收回用地，對職訓局發展不會有影響。

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