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大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【大S離世/徐熙媛/具俊曄/小S/S媽】大S徐熙媛今年2月於日本病逝，令一眾至親傷心不已。曾歷喪女之痛的過來人白冰冰近日便透露近日曾與S媽通話，從而得知眾人近況。S媽坦言具俊曄和小S直到現時仍然非常難過，具俊曄更天天做1件事守護亡妻。

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Sick問識答｜復活節外遊慎防8大常見病毒　醫生拆解高危染疫者+教5招自保

綜合台灣傳媒報道，藝人白冰冰近日受訪時透露曾與S媽通話，對方更向她請教如何才能走出來?

我前天才跟大S媽媽聊天，她問我要如何才能走出來？我說這需要時間，我自己都哭20年了，如果你不能自已的時候，隨時可以找我。

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白冰冰指談話中，她亦有向S媽查問具俊曄情況，而S媽則回應具俊曄的1舉動令她非常感動:

我也問S媽歐巴(具俊曄) 還好嗎？ S媽說歐巴每天都到金寶山(大S下葬地)，讓她非常感動。

S媽更提到歐巴和小S目前心情仍然非常難過。但相對年青一輩，白冰冰指自己更擔心S媽，因為年輕人慢慢會從工作中找到慰藉，只有老人家沒事做只會一直想。

 

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S媽回應「汪小菲帶子女定居上海」傳聞 

對於近日有外界傳言指汪小菲打算把兩個小孩接到上海定居，並爭取9月入學一事。S媽其後接受台灣傳媒查詢時則回應:

完全沒收到他們的訊息，無法回應，謝謝。

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同場加映: 喪親一年症狀持續恐患PGD

本港精神科專科醫生沈君豪醫生曾接受訪問時表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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