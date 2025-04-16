復活節優惠｜蘇寧手機數碼產品低至34折　買滿即減補貼折上折+送網店優惠碼

【復活節優惠/蘇寧/數碼產品/家具電器/購物補貼】即日起至4月23日，蘇寧「復活節放價」！一系列手機、電腦、數碼產品及大量家電產品低至34折發售。優惠期間還推出多款優惠碼及購物補貼，想買新手機、相機、抽濕機，換洗衣機、冷氣機的話不要錯過！

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蘇寧復活節優惠｜手機電腦數碼產品低至34折

即日起至4月23日，蘇寧推出一系列手機、電腦、數碼產品優惠，價格低至34折。小米MI WATCH S3智能手錶只需$449，iPhone 16 Pro低至$8289！具備動態血壓監測功能的華爲Watch D2智能手錶，優惠價$2349！

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蘇寧復活節優惠｜送網店優惠碼

蘇寧同時推出復活節網店限定優惠碼（APR100），買滿$500即減$100。

蘇寧復活節優惠｜網店購物補貼

手機、電腦及數碼產品：

每買滿$200即減$40（最高可減$200），每買滿$1000即減$100（最高可減$2000)，多買多減！

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家電產品：

購買指定產品每滿$1000即減$150（最高可減$200)，而每買滿$3000即減$500（最高可減$2000）。

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蘇寧復活節優惠｜大手折扣產品推介

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蘇寧網店「復活節放價」優惠

活動日期：即日起至4月23日

活動詳情：【按此連結】

蘇寧網店：【按此連結】

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