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復活節優惠｜蘇寧手機數碼產品低至34折　買滿即減補貼折上折+送網店優惠碼

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 14 分鐘前

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蘇寧手機數碼產品低至34折，買滿即減補貼折上折，送網店優惠碼。

【復活節優惠/蘇寧/數碼產品/家具電器/購物補貼】即日起至4月23日，蘇寧「復活節放價」！一系列手機、電腦、數碼產品及大量家電產品低至34折發售。優惠期間還推出多款優惠碼及購物補貼，想買新手機、相機、抽濕機，換洗衣機、冷氣機的話不要錯過！

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蘇寧同時推出復活節網店限定優惠碼（APR100），買滿$500即減$100。

蘇寧復活節優惠｜網店購物補貼

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蘇寧復活節優惠｜大手折扣產品推介

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蘇寧網店「復活節放價」優惠

活動日期：即日起至4月23日

活動詳情：【按此連結

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